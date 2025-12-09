Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε με κουζινομάχαιρο τη σύντροφό του γιατί τον κατηγόρησε ότι της μετέδωσε αφροδίσιο νόσημα

@CrimeLdn @ScarcityStudios @999London @uknip247 @obbsie @dwaynamics



The victim of the Fatal Stabbing in Hither Green has been named in court papers as Zhe Weng, 31. Joshua Michals 24, is charged with her Murder. https://t.co/28ApSys3xY — Crime Scene Images London (@csi_london) March 25, 2024

Το θύμα, Ζι Γουάνγκ

Όπως του έγραψε, προτιμούσε να πεθάνει παρά να έχει κολλήσει ένα τέτοιο νόσημα.«Δεν θα θέλω να το περάσω αυτό, ο θάνατος θα ήταν ευκολότερος», του είπε η Γουανγκ σε μηνύματα, προσθέτοντας ότι είχε βαρεθεί να ασχολείται με «ιούς» και «ανέντιμους ανθρώπους» και απλώς ήθελε «να ξεκουραστεί για πάντα». Μάλιστα, τηγν προηγούμενη ημέρα του είχε στείλει άλλο γραπτό μήνυμα όπου του έλεγε: «Σε μισώ που δεν έκανες τεστ, σε μισώ που με πιέζεις να πάρω το χάπι, σε μισώ που μου κατέστρεψες τη ζωή».Μάλιστα, φίλοι του δράστη κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι έμειναν έκπληκτοι όταν έμαθαν τι είχε συμβεί και χαρακτήρισαν τον Μίχαλς ως έναν νέο που δεν του έλειπε τίποτα.Πρώην φίλοι του Michals μίλησαν για το σοκ τους από τη δολοφονία από έναν νεαρό άνδρα που μεγάλωσε μέσα σε προνόμια.«Είμαι απλώς άναυδος. Τα είχε όλα. Ήταν ένας ήρεμος τύπος που φαινόταν άνετος με άλλους ανθρώπους και ποτέ δεν έδωσε κανένα σημάδι ότι θα μπορούσε να είναι βίαιος», είπε ένας φίλος του. «Ο Τζος προερχόταν από καλή ανατροφή και φαινόταν σαν να ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ξέρω ότι ήθελε να ασχοληθεί με την παραγωγή βίντεο και να κάνει σύντομα βίντεο. Είμαι σοκαρισμένος. Αυτό δεν του μοιάζει καθόλου», πρόσθεσε ένας άλλος.