Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε με κουζινομάχαιρο τη σύντροφό του γιατί τον κατηγόρησε ότι της μετέδωσε αφροδίσιο νόσημα
Μετά τη δολοφονία, ο δράστης κάλεσε τον πατέρα του για να του βρει... έναν καλό δικηγόρο, σοκάρουν τα μηνύματα που του είχε στείλει το θύμα
Ένοχος κρίθηκε ένας 26χρονος για την άγρια δολοφονία με κουζινομάχαιρο της 31χρονης συντρόφου του μέσα στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο έπειτα από έντονο καβγά που είχαν.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τζόσουα Μίχαλς, γόνος πλούσιας οικογένειας, καθώς ο πατέρας του είναι στέλεχος σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος παγκοσμίως, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 31χρονη Ζι Γουάνγκ, το 2024 όταν η τελευταία τον κατηγόρησε ότι της είχε μεταδώσει αφροδίσιο νόσημα.
Στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου, ο Μίχαλς ισχυρίστηκε ότι την ημέρα του φόνου είχε πάει στο διαμέρισμα της 31χρονης, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο προκειμένου να την ηρεμήσει λόγω των συνεχών τσακωμών που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Όπως ισχυρίστηκε, πήγε στην κουζίνα για να κόψει αλλαντικά με ένα κουζινομάχαιρο, όμως εκείνη τη στιγμή η Γουάνγκ βγήκε από το μπάνιο σε έξαλλη κατάσταση και προσπάθησε να του πάρει το μαχαίρι και να τον καρφώσει με αυτό.
Στη συνέχεια, ο Μίχαλς κάλεσε τον πατέρα του για να του βρει - όπως είπε - έναν καλό δικηγόρο, πέταξε το κινητό του θύματος και το πιάτο που είχε ετοιμάσει στα σκουπίδια και τελικά κάλεσε ασθενοφόρο 4 ώρες μετά την επίθεση.
Όπως ανέφερε η ιατροδικαστική έκθεση, η άτυχη 31χρονη ήταν ζωντανή μετά τις μαχαιριές για περίπου μια ώρα, με τον 26χρονο να μην κάνει τίποτα για να τη βοηθήσει. Μάλιστα, αφού κάλεσε το ασθενοφόρο, πήρε... ταξί και γύρισε στο σπίτι του.
Σύμφωνα με μηνύματα που είχα ανταλλάξει λίγες ημέρες πριν τον φόνο, η Γουάνγκ κατηγορούσε τον Μίχαλς ότι της είχε μεταδώσει ένα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα και του ζητούσε να κάνει τεστ, ώστε να είναι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Η 31χρονη τον είχε κατηγορήσει όταν ανακάλυψε ένα εξάνθημα στο δέρμα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να είναι και συνέπεια του χαπιού αντισύλληψης που έπαιρνε.
«Ήταν τρελή, τρελή και δαιμονισμένη», είπε χαρακτηριστικά ο 26χρονος δράστης και πρόσθεσε ότι την μαχαίρωσε επανειλημμένα στο πρόσωπο και τον λαιμό κατά τη διάρκεια πάλης μαζί της, στην προσπάθειά του να αμυνθεί.
Wealthy nepo baby called dad to ask for lawyer as his girlfriend lay dying after he stabbed and strangled her: court https://t.co/EiCEq4qVMJ pic.twitter.com/dSk5pDhBJp— New York Post (@nypost) December 8, 2025
Όπως του έγραψε, προτιμούσε να πεθάνει παρά να έχει κολλήσει ένα τέτοιο νόσημα.
@CrimeLdn @ScarcityStudios @999London @uknip247 @obbsie @dwaynamics— Crime Scene Images London (@csi_london) March 25, 2024
The victim of the Fatal Stabbing in Hither Green has been named in court papers as Zhe Weng, 31. Joshua Michals 24, is charged with her Murder. https://t.co/28ApSys3xY
«Δεν θα θέλω να το περάσω αυτό, ο θάνατος θα ήταν ευκολότερος», του είπε η Γουανγκ σε μηνύματα, προσθέτοντας ότι είχε βαρεθεί να ασχολείται με «ιούς» και «ανέντιμους ανθρώπους» και απλώς ήθελε «να ξεκουραστεί για πάντα». Μάλιστα, τηγν προηγούμενη ημέρα του είχε στείλει άλλο γραπτό μήνυμα όπου του έλεγε: «Σε μισώ που δεν έκανες τεστ, σε μισώ που με πιέζεις να πάρω το χάπι, σε μισώ που μου κατέστρεψες τη ζωή».
Μάλιστα, φίλοι του δράστη κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι έμειναν έκπληκτοι όταν έμαθαν τι είχε συμβεί και χαρακτήρισαν τον Μίχαλς ως έναν νέο που δεν του έλειπε τίποτα.
Πρώην φίλοι του Michals μίλησαν για το σοκ τους από τη δολοφονία από έναν νεαρό άνδρα που μεγάλωσε μέσα σε προνόμια.
«Είμαι απλώς άναυδος. Τα είχε όλα. Ήταν ένας ήρεμος τύπος που φαινόταν άνετος με άλλους ανθρώπους και ποτέ δεν έδωσε κανένα σημάδι ότι θα μπορούσε να είναι βίαιος», είπε ένας φίλος του. «Ο Τζος προερχόταν από καλή ανατροφή και φαινόταν σαν να ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ξέρω ότι ήθελε να ασχοληθεί με την παραγωγή βίντεο και να κάνει σύντομα βίντεο. Είμαι σοκαρισμένος. Αυτό δεν του μοιάζει καθόλου», πρόσθεσε ένας άλλος.
