Περιορισμοί στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ηλεκτρικό ρεύμα

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, Γιούλια Σβιριντένκο, γίνεται προσπάθεια να επισκευαστούν οι ενεργειακές υποδομές που υπέστησαν ζημιές

2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ουκρανία θα επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για εγκαταστάσεις που δεν θεωρούνται «ζωτικής σημασίας», καθώς αγωνίζεται να επισκευάσει τις ενεργειακές υποδομές που υπέστησαν ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Οι αρχές θα συρρικνώσουν τους καταλόγους των εγκαταστάσεων που δικαιούνται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτρέψουν τις εισαγωγές ενέργειας για κρατικές εταιρείες, δήλωσε η Σβιριντένκο μέσω ανάρτησής της στο Χ.
