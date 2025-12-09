Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Περιορισμοί στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία
Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, Γιούλια Σβιριντένκο, γίνεται προσπάθεια να επισκευαστούν οι ενεργειακές υποδομές που υπέστησαν ζημιές
Η Ουκρανία θα επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για εγκαταστάσεις που δεν θεωρούνται «ζωτικής σημασίας», καθώς αγωνίζεται να επισκευάσει τις ενεργειακές υποδομές που υπέστησαν ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.
Οι αρχές θα συρρικνώσουν τους καταλόγους των εγκαταστάσεων που δικαιούνται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτρέψουν τις εισαγωγές ενέργειας για κρατικές εταιρείες, δήλωσε η Σβιριντένκο μέσω ανάρτησής της στο Χ.
