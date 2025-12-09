Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ρωσικό Antonov συνετρίβη έξω από την πόλη Ιβάνοβο βορειοανατολικά της Μόσχας
Σύμφωνα με αναφορές, το αεροσκάφος είχε πλήρωμα 7 ατόμων
Ένα ρωσικό στρατιωτικό Antonov An-22 συνετρίβη το πρωί της Τρίτης έξω από την πόλη Ιβάνοβο στα βορειοανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με αναφορές στο πρακτορείο Tass.
«Με βάση τις προκαταρκτικές αναφορές, ένα αεροσκάφος An-22 συνετρίβη στην περιοχή του Ιβάνοβο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν επτά άτομα», ανέφερε πηγή του πρακτορείου.
Διασώστες βρίσκονται ήδη στον τόπο της συντριβής.
Η συντριβή έγινε κοντά σε φράγμα και θραύσματα του αεροσκάφους βρέθηκαν να επιπλέουν στο νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το An-22 πραγματοποιούσε μια δοκιμαστική πτήση μετά από επισκευές.
«Το αεροπλάνο πραγματοποιούσε μια συνήθη πτήση μετά από επισκευές. Ο τόπος της συντριβής βρίσκεται κοντά στο φράγμα Uvodskoye και θραύσματα του αεροπλάνου βρέθηκαν να επιπλέουν στο νερό», ανέφερε πηγή στο Tass.
