Κλιμάκωση στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν: Έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση των Ταλιμπάν
Κλιμάκωση στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν: Έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση των Ταλιμπάν

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Ταλιμπάν του Πακιστάν

Κλιμάκωση στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν: Έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση των Ταλιμπάν
Ταλιμπάν του Πακιστάν επιτέθηκαν σε σημείο ελέγχου και σκότωσαν έξι στρατιώτες σε περιοχή του βορειοδυτικού Πακιστάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος.

Χθες βράδυ, πάνω από δέκα ένοπλοι επιτέθηκαν σε σημείο ελέγχου στην περιοχή Κουράμ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, με την επιδρομή να εξελίσσεται σε ανταλλαγή πυρών.

«Έξι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έγιναν μάρτυρες (σ.σ. σκοτώθηκαν) και τέσσερα τραυματίστηκαν, ενώ δύο μαχητές σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης ο οποίος βρίσκεται στο Κουράμ και θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, διότι δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλά στα μέσα ενημέρωσης. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP).

Τους τελευταίους μήνες, η οργάνωση αυτή έχει εντείνει τη βίαιη εκστρατεία της κατά των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας στις ορεινές περιοχές που συνορεύουν με το Αφγανιστάν, το οποίο κυβερνάται από τους Ταλιμπάν από το καλοκαίρι του 2021.

Για τις πακιστανικές αρχές, η Καμπούλ ενθαρρύνει την ενίσχυση των TTP με το να τους υποθάλπει στο αφγανικό έδαφος - κάτι που οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν αρνούνται.

Το σύνορο μεταξύ των δύο χωρών είναι επίσημα κλειστό από τις συγκρούσεις του Οκτωβρίου που προκάλεσαν συνολικά δεκάδες θανάτους. Το Πακιστάν ανακοίνωσε, ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιτρέψει την προσωρινή είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν.
