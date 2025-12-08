Ζελένσκι από Λονδίνο: Σημαντική για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις η ενότητα Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τους Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς - Το απόγευμα θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για να τα πει με Ρούτε, Κόστα και Φον ντερ Λάιεν
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σημαντική όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο, όπου προσπαθεί να αποσπάσει υποστήριξη μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου σε μια ειρηνευτική προσπάθεια υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.
Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίζονται από την Ουκρανία, καθώς συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.
Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε πως η ρωσική οικονομία αρχίζει να υποφέρει μετά το τελευταίο πακέτο των κυρώσεων.
Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είναι «επιφυλακτικός σε σχέση με ορισμένες από τις λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που έρχονται από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτές, γι' αυτό είμαστε εδώ».
Μετά το Λονδίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, όπου θα τον υποδεχτούν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Ρώμη, όπου αύριο το απόγευμα θα συναντηθεί με τη Τζόρτζια Μελόνι.
🇬🇧🇺🇦🇫🇷🇩🇪Starmer accueille Zelensky , Merz et Macron à Downing Street pour éviter la Paix à tout prix. Pas grave, l’Histoire avancera sans eux . Ces 4 hommes ont un point commun qui les unit à jamais: ils ont mis leurs pays en faillite. pic.twitter.com/SKU5GRGh0p— ⚜ France for Trump ⚜ (@VirginiePerez15) December 8, 2025
