Ζελένσκι: Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την ανατολική Ουκρανία στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ορισμένα στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου απαιτούν περαιτέρω συζήτηση σχετικά με μια σειρά «ευαίσθητων ζητημάτων», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές που συζητούν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο παραμένουν διχασμένοι σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο χειρίζεται τη συμφωνία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Bloomberg, ότι ορισμένα στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου απαιτούν περαιτέρω συζήτηση σχετικά με μια σειρά «ευαίσθητων ζητημάτων», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και του ελέγχου των ανατολικών περιοχών.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για το Ντονμπάς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. «Υπάρχουν οι οπτικές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας — και δεν έχουμε μια ενιαία άποψη για το Ντονμπάς» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Τόνισε ότι το Κίεβο πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας από τους δυτικούς συμμάχους, κυρίως τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι μίλησε μετά την κριτική που του άσκησε ο Τραμπ - σε αντίθεση με τα σχόλια των τελευταίων ημερών σχετικά με την αντίδραση του Πούτιν στην πρόταση - λέγοντας ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμη την πρόταση».

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο εγώ - και όλοι οι Ουκρανοί - θέλουμε να λάβουμε απάντηση: αν η Ρωσία ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας» δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός ηγέτης βρισκόταν καθ' οδόν προς το Λονδίνο όταν έκανε τις δηλώσεις αυτές, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν την πρόταση των ΗΠΑ.
