Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Γκρόζνι, δεν υπήρξαν θύματα - Δείτε βίντεο
Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Γκρόζνι, πρωτεύουσα της περιοχής της Τσετσενίας στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, προκαλώντας ζημιές σ' έναν ουρανοξύστη χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα μεταξύ των αμάχων.

Σήμερα το πρωί, το Vesti, ένα μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τον κύριο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο της Ρωσίας, ανέφερε στο Telegram ότι το συγκρότημα «Grozny-City», που περιλαμβάνει πολλά μεγάλα κτίρια, «πιθανώς δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν θύματα.

Το Vesti δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε έναν μεγάλο γυάλινο πύργο, ύψους 145 μέτρων, με σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους, από τον οποίο υψώνονταν μαύρος καπνός και φλόγες. 

Στο Telegram, η Ρωσική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι επέβαλε περιορισμούς στις αναχωρήσεις και τις αφίξεις στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι για περίπου τρεις ώρες «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων», ένα συνηθισμένο μέτρο κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Τσετσενίας.
