Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Γκρόζνι, δεν υπήρξαν θύματα - Δείτε βίντεο

Την είδη επιβεβαιωσε ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ - Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Τσετσενίας