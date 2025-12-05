Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Γκρόζνι, δεν υπήρξαν θύματα - Δείτε βίντεο
Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Γκρόζνι, δεν υπήρξαν θύματα - Δείτε βίντεο
Την είδη επιβεβαιωσε ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ - Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Τσετσενίας
Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Γκρόζνι, πρωτεύουσα της περιοχής της Τσετσενίας στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, προκαλώντας ζημιές σ' έναν ουρανοξύστη χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα μεταξύ των αμάχων.
Σήμερα το πρωί, το Vesti, ένα μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τον κύριο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο της Ρωσίας, ανέφερε στο Telegram ότι το συγκρότημα «Grozny-City», που περιλαμβάνει πολλά μεγάλα κτίρια, «πιθανώς δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν θύματα.
Το Vesti δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε έναν μεγάλο γυάλινο πύργο, ύψους 145 μέτρων, με σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους, από τον οποίο υψώνονταν μαύρος καπνός και φλόγες.
Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Τσετσενίας.
Σήμερα το πρωί, το Vesti, ένα μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τον κύριο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο της Ρωσίας, ανέφερε στο Telegram ότι το συγκρότημα «Grozny-City», που περιλαμβάνει πολλά μεγάλα κτίρια, «πιθανώς δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν θύματα.
Το Vesti δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε έναν μεγάλο γυάλινο πύργο, ύψους 145 μέτρων, με σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους, από τον οποίο υψώνονταν μαύρος καπνός και φλόγες.
Στο Telegram, η Ρωσική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι επέβαλε περιορισμούς στις αναχωρήσεις και τις αφίξεις στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι για περίπου τρεις ώρες «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων», ένα συνηθισμένο μέτρο κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ukrainian drone strike hit a high-rise in the Grozny-City complex—one of the deepest hits inside Russia, ~1,500 km from the front.— Clash Report (@clashreport) December 5, 2025
The blast ignited several upper floors of a tower housing key Chechen government offices. pic.twitter.com/dv3IS3Ycki
Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Τσετσενίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα