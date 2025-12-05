Axios: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει έως τα Χριστούγεννα τη νέα δομή διακυβέρνησης της Γάζας

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αποχώρηση του Ισραήλ από περισσότερα εδάφη της Γάζας, την αποστολή μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και την εφαρμογή νέας διακυβέρνησης με επικεφαλής το Συμβούλιο Ειρήνης