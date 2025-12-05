Axios: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει έως τα Χριστούγεννα τη νέα δομή διακυβέρνησης της Γάζας
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αποχώρηση του Ισραήλ από περισσότερα εδάφη της Γάζας, την αποστολή μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και την εφαρμογή νέας διακυβέρνησης με επικεφαλής το Συμβούλιο Ειρήνης
Ο Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να ανακοινώσει πριν από τα Χριστούγεννα την έναρξη της δεύτερης φάσης της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Γάζα, ενώ θα αποκαλύψει και τη νέα δομή διακυβέρνησης της περιοχής, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Axios.
Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αποτελεί μέχρι στιγμής το σημαντικότερο εξωτερικό πολιτικό επίτευγμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ, με την αμερικανική κυβέρνηση να επιδιώκει την πρόοδο στη δεύτερη φάση, προκειμένου να αποφευχθεί μια επιστροφή στον πόλεμο.
Σύμφωνα με το Axios, παρά τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο 366 Παλαιστινίων, η κατάπαυση του πυρός, η οποία ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου, δεν έχει καταρρεύσει πλήρως. Στην πρώτη φάση της συμφωνίας, σχεδόν όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, έχουν απελευθερωθεί, ενώ ορισμένα λείψανα παραμένουν αδιάθετα.
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αποχώρηση του Ισραήλ από περισσότερα εδάφη της Γάζας, την αποστολή μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) και την εφαρμογή νέας διακυβέρνησης με επικεφαλής το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ. Η δύναμη αυτή θα αναπτυχθεί στις περιοχές της Γάζας που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός και θα επιτρέψει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κορυφή της δομής διακυβέρνησης θα βρίσκεται το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ, το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 10 ηγέτες από αραβικές και δυτικές χώρες.
Κάτω από αυτό θα βρίσκεται ένα διεθνές εκτελεστικό συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, οι σύμβουλοι του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και επιπλέον ανώτεροι αξιωματούχοι από χώρες που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ειρήνης.
Μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα λειτουργεί υπό την εκτελεστική επιτροπή. Θα περιλαμβάνει 12-15 Παλαιστινίους που έχουν διοικητική και επιχειρηματική εμπειρία και δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς, τη Φατάχ ή άλλο παλαιστινιακό κόμμα ή φατρία.
Η απόφαση για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας αναμένεται να εγκριθεί από τις χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να την υποβάλουν στη Χαμάς για αποδοχή. Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του ελπίζουν ότι η Χαμάς θα αποδεχτεί τη συμφωνία και θα επιτρέψει στην νέα κυβέρνηση να αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιοχής.
Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι οι ανακοινώσεις για το Συμβούλιο Ειρήνης και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου θα γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να προσφέρουν ασφάλεια και ευημερία στους κατοίκους της Γάζας και την ευρύτερη περιοχή.
Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης
