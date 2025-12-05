Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση που φιλοξενεί πυρηνικά υποβρύχια

Τα drones ανιχνεύθηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση του Ιλ Λονγκ στη Βρέστη - Το τάγμα των πεζοναυτών που είναι επιφορτισμένο με την προστασία της βάσης έβαλε εναντίον τους