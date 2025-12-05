Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση που φιλοξενεί πυρηνικά υποβρύχια
Τα drones ανιχνεύθηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση του Ιλ Λονγκ στη Βρέστη - Το τάγμα των πεζοναυτών που είναι επιφορτισμένο με την προστασία της βάσης έβαλε εναντίον τους
Πέντε drones πέταξαν επάνω από τη στρατιωτική βάση του Ιλ Λονγκ στη Βρέστη της δυτικής Γαλλίας που φιλοξενεί τα πυρηνικά υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων της γαλλικής πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης, έγινε γνωστό από πηγές της τοπικής χωροφυλακής.
Η βάση προστατεύεται από δύναμη 120 ναυτοφυλάκων της γαλλικής χωροφυλακής και πεζοναύτες του πολεμικού ναυτικού. Στεγάζει τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια της γαλλικής δύναμης αποτροπής, ένα από τα οποία βρίσκεται πάντα σε υπηρεσία στις θάλασσες.
Τα συστήματα προστασίας της βάσης ανίχνευσαν πέντε drones σε πτήση χθες το βράδυ επάνω από το Ιλ Λονγκ.
Σύστημα κατά των drones ετέθη σε λειτουργία, ενώ το τάγμα των πεζοναυτών που είναι επιφορτισμένο με την προστασία της βάσης έβαλε εναντίον τους.
Οι πτήσεις drones σε αυτή την απαγορευμένη ζώνη δεν είναι σπάνιες. Τη νύκτα της 17ης προς τη 18η Νοεμβρίου, ανιχνεύθηκε πτήση drone επάνω από τη χερσόνησο του Κροζόν, αλλά όχι επάνω από στρατιωτική εγκατάσταση.
Οι πτήσεις drones έχουν πολλαπλασιασθεί επάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές τους τελευταίους μήνες στη βόρεια Ευρώπη. Όλες οι υποψίες των αρχών των χωρών για τον αυτουργό των ενεργειών αυτών πέφτουν στη Μόσχα.
