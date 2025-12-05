Οι Ινδοί έκαναν καρτούν τους Μόντι και Πούτιν - Οδηγούν παρέα ένα μηχανάκι και αγνοούν τον Τραμπ όταν πάνε να βάλουν καύσιμα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ναρέντρα Μόντι Βλαντίμιρ Πούτιν Ινδία Ρωσία

Οι Ινδοί έκαναν καρτούν τους Μόντι και Πούτιν - Οδηγούν παρέα ένα μηχανάκι και αγνοούν τον Τραμπ όταν πάνε να βάλουν καύσιμα, δείτε βίντεο

Με πολλούς συμβολισμούς το βίντεο που προβλήθηκε στο India Today - Ο Ινδός και ο Ρώσος πρόεδρος διασχίζουν διυλιστήρια πετρελαίου και περιοχές με S-400, πριν φτάσουν στο βενζινάδικο με τον Τραμπ

Οι Ινδοί έκαναν καρτούν τους Μόντι και Πούτιν - Οδηγούν παρέα ένα μηχανάκι και αγνοούν τον Τραμπ όταν πάνε να βάλουν καύσιμα, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε άλλο επίπεδο πέρασαν οι Ινδοί τη σχέση της χώρας τους με τη Ρωσία, την ώρα που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σε αυτή ο Βλαντίμιρ Πούτιν και συναντάται με τον Ναρέντρα Μόντι, με τα ενεργειακά και την άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεών τους.

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού που παρουσίασε το India Today, έχουν μετατρέψει σε καρτούν τον Ρώσο και τον Ινδό πρόεδρο, οι οποίοι έχουν καβαλήσει παρέα ένα μηχανάκι και τραγουδούν ένα παραδοσιακό ινδικό τραγούδι, ενώ διασχίζουν διυλιστήρια πετρελαίου και περιοχές που είναι εγκατεστημένα ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400.

Σε κάποια στιγμή, Πούτιν και Μόντι φτάνουν σε ένα βενζινάδικο για να βάλουν καύσιμα στη μηχανή τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ (επίσης καρτούν) να τους περιμένει σε μια αντλία με την επιγραφή «ΗΠΑ». Εκείνοι, ωστόσο, σε μια κίνηση που συμβολίζει πολλά, επιλέγουν να ανεφοδιαστούν από την αντλία που αναφέρει «Ρωσία» και εξαφανίζονται, προκαλώντας την οργή του Αμερικανού προέδρου.

Δείτε το βίντεο



Σημειώνεται πως τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ «φωνάζει» διαρκώς στον Μόντι για την επιλογή του να εισάγει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ενώ έχει προχωρήσει και στην επιβολή δασμών, σε μια προσπάθεια να τον υποχρεώσει να επιλέξει την αγορά των ΗΠΑ για τον συγκεκριμένο λόγο. Η Ινδία, από την πλευρά της, έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, μειώνοντας τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης