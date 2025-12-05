Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Οι Ινδοί έκαναν καρτούν τους Μόντι και Πούτιν - Οδηγούν παρέα ένα μηχανάκι και αγνοούν τον Τραμπ όταν πάνε να βάλουν καύσιμα, δείτε βίντεο
Με πολλούς συμβολισμούς το βίντεο που προβλήθηκε στο India Today - Ο Ινδός και ο Ρώσος πρόεδρος διασχίζουν διυλιστήρια πετρελαίου και περιοχές με S-400, πριν φτάσουν στο βενζινάδικο με τον Τραμπ
Σε άλλο επίπεδο πέρασαν οι Ινδοί τη σχέση της χώρας τους με τη Ρωσία, την ώρα που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σε αυτή ο Βλαντίμιρ Πούτιν και συναντάται με τον Ναρέντρα Μόντι, με τα ενεργειακά και την άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεών τους.
Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού που παρουσίασε το India Today, έχουν μετατρέψει σε καρτούν τον Ρώσο και τον Ινδό πρόεδρο, οι οποίοι έχουν καβαλήσει παρέα ένα μηχανάκι και τραγουδούν ένα παραδοσιακό ινδικό τραγούδι, ενώ διασχίζουν διυλιστήρια πετρελαίου και περιοχές που είναι εγκατεστημένα ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400.
Σε κάποια στιγμή, Πούτιν και Μόντι φτάνουν σε ένα βενζινάδικο για να βάλουν καύσιμα στη μηχανή τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ (επίσης καρτούν) να τους περιμένει σε μια αντλία με την επιγραφή «ΗΠΑ». Εκείνοι, ωστόσο, σε μια κίνηση που συμβολίζει πολλά, επιλέγουν να ανεφοδιαστούν από την αντλία που αναφέρει «Ρωσία» και εξαφανίζονται, προκαλώντας την οργή του Αμερικανού προέδρου.
Σημειώνεται πως τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ «φωνάζει» διαρκώς στον Μόντι για την επιλογή του να εισάγει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ενώ έχει προχωρήσει και στην επιβολή δασμών, σε μια προσπάθεια να τον υποχρεώσει να επιλέξει την αγορά των ΗΠΑ για τον συγκεκριμένο λόγο. Η Ινδία, από την πλευρά της, έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, μειώνοντας τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.
India Today aired a cartoon featuring Putin and India’s Prime Minister Modi.— Clash Report (@clashreport) December 5, 2025
In it, Putin and Modi ride a motorcycle past oil rigs while singing an Indian friendship song.
Trump also appears next to gas pumps, where he is mocked by Putin and Modi. pic.twitter.com/EuYcvFZeSQ
