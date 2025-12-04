Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Αγκάθι η στάση του Εντουάρ Φιλίπ για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας, «τι μ@@@ς, είναι τρελό»
Αγκάθι η στάση του Εντουάρ Φιλίπ για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας, «τι μ@@@ς, είναι τρελό»
Το κόμμα του Φιλίπ, Horizons, και οι 34 βουλευτές του, είτε θα απέχουν είτε θα ψηφίσουν κατά του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης την επόμενη εβδομάδα
Η Γαλλία με την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινδυνεύει να ολοκληρώσει το έτος χωρίς συμφωνία για τον προϋπολογισμό, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός και νυν υποψήφιος για την προεδρία, Εντουάρ Φιλίπ, φαίνεται να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την τρέχουσα κυβέρνηση, παρά την τυπική συμμαχία τους.
Ένας Γάλλος υπουργός δεν μπορούσε να συγκρατήσει την έκπληξή του, όταν έμαθε την Τρίτη ότι το κόμμα του Φιλίπ, Horizons, και οι 34 βουλευτές του, είτε θα απέχουν είτε θα ψηφίσουν κατά του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης την επόμενη εβδομάδα — ένα ανησυχητικό σημάδι ότι ο κίνδυνος η Γαλλία να μπει στο 2026 χωρίς το κατάλληλο δημοσιονομικό σχέδιο αυξάνεται καθημερινά.
«Τι μ@@@κας» είπε στο Politico ο υπουργός, ένας συντηρητικός που διατήρησε την ανωνυμία του για να εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις του για την κατάσταση της γαλλικής πολιτικής. «Είναι τρελό... δεν θα έχουμε προϋπολογισμό».
Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει χρέος 3,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ και προσπαθεί να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που αναμένεται να φτάσει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα μειώσει αυτό το ποσοστό σε όχι περισσότερο από 5%.
Ο Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το Horizons συμφώνησε ομόφωνα ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει το νομοσχέδιο κοινωνικής ασφάλισης, επειδή δεν κάνει αρκετά για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αν και το κόμμα ελέγχει μόνο 34 από τις 577 έδρες στην Εθνοσυνέλευση, αυτό το μικρό μπλοκ μπορεί να αποδειχθεί αποφασιστικό σε μια ψηφοφορία στο κατακερματισμένο γαλλικό κοινοβούλιο.
Ό,τι και να συμβεί τις επόμενες μέρες, ο κίνδυνος για ένα shutdown τύπου ΗΠΑ είναι ελάχιστος. Οι νομοθέτες μπορούν να ψηφίσουν νόμο για τη μεταφορά του κρατικού προϋπολογισμού του 2025 στο επόμενο έτος. Για να διατηρήσουν το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας της χώρας, οι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν ειδική νομοθεσία που θα επιτρέπει βραχυπρόθεσμο δανεισμό και προκαταβολές από το δημόσιο ταμείο μέχρι να ψηφιστεί το σωστό νομοσχέδιο.
Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μαούντ Μπρεγκόν, επέμεινε ότι κάθε βουλευτής θα είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όχι μόνο οι πολιτικές ομάδες. «Δεν υπάρχει σχέδιο Β», δήλωσε η Μπρεγκόν σε συνέντευξη τύπου την Τρίτη.
