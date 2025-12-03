Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Νέα Ορλεάνη για επιχειρήσεις κατά παράνομων μεταναστών
Ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Νέα Ορλεάνη για επιχειρήσεις κατά παράνομων μεταναστών
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν διευκρίνισε πόσοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν ή για πόσο χρονικό διάστημα
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη για επιχειρήσεις με στόχο παράνομους μετανάστες. Εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε πως η επιχείρηση στρέφεται εναντίον εγκληματιών, μεταξύ των οποίων όσων είχαν συλληφθεί παλαιότερα και πλέον κυκλοφορούν ελεύθεροι.
Ωστόσο, η εφημερίδα New York Times επισημαίνει πως οι περισσότεροι συλληφθέντες σε προηγούμενες επιχειρήσεις δεν είχαν ποινικό μητρώο.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου δεν διευκρινίζεται πόσοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη ή για πόσο χρονικό διάστημα.
Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως σκόπευε σύντομα να αναπτύξει μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη κατόπιν έκκλησης για βοήθεια από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση τους τελευταίους μήνες με τις επιχειρήσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων κατά παράνομων μεταναστών, πιο πρόσφατα στις ελεγχόμενες από Δημοκρατικούς πόλεις Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και το Σικάγο.
Σφοδρή κριτική δέχεται η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), με τους επικριτές να καταγγέλλουν αυθαιρεσίες και επιθετική συμπεριφορά πρακτόρων της, που σε ορισμένες περιπτώσεις φορούσαν κουκούλες κατά τη διάρκεια εφόδων.
Ωστόσο, η εφημερίδα New York Times επισημαίνει πως οι περισσότεροι συλληφθέντες σε προηγούμενες επιχειρήσεις δεν είχαν ποινικό μητρώο.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου δεν διευκρινίζεται πόσοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη ή για πόσο χρονικό διάστημα.
Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως σκόπευε σύντομα να αναπτύξει μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη κατόπιν έκκλησης για βοήθεια από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση τους τελευταίους μήνες με τις επιχειρήσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων κατά παράνομων μεταναστών, πιο πρόσφατα στις ελεγχόμενες από Δημοκρατικούς πόλεις Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και το Σικάγο.
Σφοδρή κριτική δέχεται η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), με τους επικριτές να καταγγέλλουν αυθαιρεσίες και επιθετική συμπεριφορά πρακτόρων της, που σε ορισμένες περιπτώσεις φορούσαν κουκούλες κατά τη διάρκεια εφόδων.
Ειδήσεις σήμερα
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα