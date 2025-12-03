Ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Νέα Ορλεάνη για επιχειρήσεις κατά παράνομων μεταναστών

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη για επιχειρήσεις με στόχο παράνομους μετανάστες. Εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε πως η επιχείρηση στρέφεται εναντίον εγκληματιών, μεταξύ των οποίων όσων είχαν συλληφθεί παλαιότερα και πλέον κυκλοφορούν ελεύθεροι.Ωστόσο, η εφημερίδα New York Times επισημαίνει πωςΣτην ανακοίνωση του υπουργείου δεν διευκρινίζεται πόσοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη ή για πόσο χρονικό διάστημα.Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως σκόπευε σύντομα να αναπτύξει μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα ΟρλεάνηΗ κυβέρνηση Τραμπ έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση τους τελευταίους μήνες με τις επιχειρήσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων κατά παράνομων μεταναστών, πιο πρόσφατα στις ελεγχόμενες από Δημοκρατικούς πόλεις Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και το Σικάγο.Σφοδρή κριτική δέχεται η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), με τους επικριτές να καταγγέλλουν αυθαιρεσίες και επιθετική συμπεριφορά πρακτόρων της, που σε ορισμένες περιπτώσεις φορούσαν κουκούλες κατά τη διάρκεια εφόδων.