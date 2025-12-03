Η θέση Πούτιν για το σχέδιο για την Ουκρανία: Κάποιοι όροι γίνονται δεκτοί, κάποιοι άλλοι είναι απαράδεκτοι
«Είναι λάθος ότι ο Πούτιν απέρριψε το σχέδιο για την Ουκρανία, έχει δεχτεί κάποιους όρους» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου ότι είναι λανθασμένο να ισχυριστεί κανείς ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο που συζητήθηκε χθες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον Στιβ Γουίτκοφ.
«Οι συνομιλίες ήταν απλώς μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων», είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε αποδεχτεί ορισμένες προτάσεις και είχε απορρίψει άλλες, σε ό,τι χαρακτήρισε ως φυσική διαδικασία διαπραγματεύσεων. «Ορισμένες από τις διατάξεις του σχεδίου για την Ουκρανία έγιναν αποδεκτές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ, ενώ άλλες χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτες. Πρόκειται για μια διαδικασία σε εξέλιξη» είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
Κατά πληροφορίες, η πλευρά των Αμερικανών έφερε χθες στο τραπέζι τέσσερα νέα έγγραφα σε σχέση με το αρχικό πλάνο που είχε καταρτίσει η κυβέρνηση Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια για τις συνομιλίες, εξηγώντας ότι θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι παραγωγικές χωρίς δημόσια σχόλια. «Η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με τους Αμερικανούς αξιωματούχους όσο συχνά είναι απαραίτητο, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για τον πόλεμο», πρόσθεσε, λέγοντας ακόμα πως Πούτιν και Τραμπ μπορεί να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ανά πάσα χρονική στιγμή.
«Ναι, μια τηλεφωνική συνομιλία είναι πιθανή ανά πάσα στιγμή. Είναι δυνατό να οργανωθεί γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου καταδίκασε σήμερα τη συμφωνία που επετεύχθη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου ως το φθινόπωρο του 2027, σημειώνοντας ότι θα καταδικάσει την Ευρώπη να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική και θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.
«Η Ευρώπη καταδικάζει τον εαυτό της σε πιο δαπανηρές πηγές ενέργειας, κάτι το οποίο θα προκαλέσει αναπόφευκτα συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία και μείωση της ανταγωνιστικότητάς της», σημείωσε ο Πεσκόφ κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.
«Αυτό θα επιταχύνει μόνον τη διαδικασία που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια απώλειας από την ευρωπαϊκή οικονομία των ηγετικών της δυνατοτήτων», έκρινε ακόμη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει μια νομικά δεσμευτική, βαθμιαία απαγόρευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και των εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία μέσω αγωγών, με πλήρεις απαγορεύσεις να ισχύουν από τα τέλη του 2026 και το φθινόπωρο του 2027 αντίστοιχα.
Στη Ρωσία αναλογούσε το 12% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ τον Οκτώβριο, ενώ πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 45%.
