«Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας» προειδοποίησε ο Ρούτε στο ΝΑΤΟ

• την απουσία προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ, αλλά τη δυνατότητα ένταξης στην ΕΕ με «βραχυπρόθεσμη προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όσο το ζήτημα αξιολογείται»• τον περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στις 600.000• την «επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία».Οι προβλέψεις αυτές πυροδότησαν αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκαν ότι προσεγγίζουν τις ρωσικές θέσεις. Η Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν τροποποιήσεις, οδηγώντας σε νέα διαπραγμάτευση στη Γενεύη.• δέσμευση της Ουκρανίας «να μην ανακτήσει κατεχόμενο κυρίαρχο έδαφος με στρατιωτικά μέσα, αλλά μέσω διαπραγματεύσεων»• αύξηση του ορίου των ουκρανικών δυνάμεων στις «800.000»• ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί «από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας – η οποία, όπως λέγεται, δεν υφίσταται επί του παρόντος»• δέσμευση του ΝΑΤΟ «να μην σταθμεύσει δυνάμεις στην Ουκρανία»• παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία «καθρεφτίζοντας το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ», δηλαδή ότι «μια επίθεση στην Ουκρανία θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση κατά των μελών της Συμμαχίας».Παρά τις αναπροσαρμογές, το πλαίσιο παραμένει ανοιχτό. Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ–Ουκρανίας έγινε αυτή την εβδομάδα στη Φλόριντα, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα στοιχεία της πρότασης που ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner συζήτησαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «παραμένουν ασαφή».Στη Μόσχα, η Ρωσία απέρριψε τις τροποποιήσεις των Ουκρανών και των Ευρωπαίων. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι αλλαγές είναι «απαράδεκτες» και προειδοποίησε: «Αν η Ευρώπη θέλει να πάει σε πόλεμο και αρχίσει έναν, είμαστε έτοιμοι τώρα».