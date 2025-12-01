Συναγερμός για το ηφαίστειο Πουρασέ στην Κολομβία - Τέφρα «πνίγει» χωριά, αυξημένος κίνδυνος έκρηξης
Ηφαίστειο Κολομβία

Συναγερμός για το ηφαίστειο Πουρασέ στην Κολομβία - Τέφρα «πνίγει» χωριά, αυξημένος κίνδυνος έκρηξης

Έντονη δραστηριότητα με εκλύσεις αερίων και τέφρας έως 1.500 μέτρων – Ανησυχία σε Ποπαγιάν και κοινότητες αυτοχθόνων για ενδεχόμενη εκκένωση

Το ηφαίστειο Πουρασέ, στον νότο της Κολομβίας, όπου το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στο πορτοκαλί, εξαιτίας του αυξανόμενου κινδύνου έκρηξης, σκόρπισε τέφρα σε αρκετά χωριά, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

Το Πουρασέ, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπογοτά, βρίσκεται κοντά στην πόλη Ποπαγιάν και συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια της Κολομβίας.



Ενδεχόμενη έκρηξη στον κρατήρα, σε υψόμετρο κάπου 4.600 μέτρων, θα μπορούσε να απειλήσει την Ποπαγιάν, όπως και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων και αγροτών.

Σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) έκανε λόγο για βροχή τέφρας και έντονη οσμή θειαφιού σε αρκετές κοινότητες προχθές Σάββατο, ως και σε κοινότητες βόρεια από την Ποπαγιάν.

«Έπεσε λίγη τέφρα εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Φερνάντα, πανεπιστημιακός στην Κοκονούκο, κοινότητα 8.000 κατοίκων ανάμεσα στον κρατήρα και την Ποπαγιάν.

Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Χοσέ Κιντέρο, η δραστηριότητα στο Πουρασέ αυξήθηκε κι εκλύθηκαν νέφη αερίων και τέφρας σε ύψος 1.500 μέτρων από την κορυφή.

Η Μαρισόλ Αβιράμα, μέλος κοινότητας αυτοχθόνων στην Κοκονούκο, ανησυχεί για την έλλειψη ασφαλών τοποθεσιών όπου θα μπορούσε να καταφύγει αν εκραγεί το ηφαίστειο. «Αν εγκαταλείψουμε τη γη μας και τα σπίτια μας, όπου περάσαμε τόσα χρόνια, θα είναι πολύ δύσκολο», εκτιμά.

