Φόρο τιμής στη Γκερνίκα, που ισοπέδωσαν οι Ναζί το 1937, απέτισε σήμερα ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμάιερ

Οι ιστορικοί θεωρούν ότι η Γκερνίκα ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο που καταστράφηκε ολοκληρωτικά από αεροπορικό βομβαρδισμό και χρησίμευσε ως πεδίο δοκιμής για την γερμανική αεροπορία της οποίας την ελίτ αποτελούσε η Λεγεώνα Κόνδωρ, που βρισκόταν τότε στην Ισπανία για να συνδράμει τις δυνάμεις των φρανκιστών.Η επίσκεψη του Σταϊνμάιερ στην Ισπανία γίνεται λίγες ημέρες μετά την 50ή επέτειο από τον θάνατο του Φράνκο (20 Νοεβρίου 1975) που επέβαλε μία δικτατορία που διήρκεσε πολλές δεκαετίες (1939-1975). Η παρακαταθήκη και η μνήμη του εξακολουθούν θα διχάζουν, και να στοιχειώνουν, την ισπανική κοινωνία.