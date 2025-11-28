Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Φόρο τιμής στη Γκερνίκα, που ισοπέδωσαν οι Ναζί το 1937, απέτισε σήμερα ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμάιερ
Παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ', ο πρόεδρος της Γερμανίας συμμετείχε σε τελετή που οργανώθηκε στο κοιμητήριο της πόλης στη μνήμη των εκατοντάδων νεκρών του βομβαρδισμού του Απριλίου 1937
Φόρο τιμής στη Γκερνίκα απέτισε ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, τη βασκική πόλη που βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε ολοκληρωτικά το 1937 από τους ναζί. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης της Γερμανίας επισκέπτεται την πόλη-σύμβολο της καταδίκης του πολέμου κυρίως χάρη στο περίφημο ομώνυμο πίνακα του Πικάσο.
Παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ', ο πρόεδρος της Γερμανίας συμμετείχε σε τελετή που οργανώθηκε στο κοιμητήριο της πόλης στη μνήμη των εκατοντάδων νεκρών του βομβαρδισμού του Απριλίου 1937 για την υποστήριξη των στρατευμάτων του στρατηγού Φράνκο κατά τη διάρκεια του ισπανικού Εμφυλίου (1936-1939).
Στη συνέχεια οι δύο άνδρες θα επισκεφθούν το Μουσείο της Ειρήνης που διηγείται την τραγωδία που παραμένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων της Χώρας του Βάσκων.
Ηδη από την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία, είχε απευθύνει παρουσία του βασιλιά Φελίπε έκκληση να μην λησμονηθεί «το έγκλημα αυτό που διαπράχθηκε από τους Γερμανούς» στην βασική πόλη επικαλούμενος τη «βαριά ευθύνη» που φέρει η χώρα του.
«Η Γκερνίκα είναι μία υπενθύμιση, η υπενθύμιση ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, την ελευθερία και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου», είπε ο Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
Το 1997, με τη ευκαιρία της 60ής επετείου του βομβαρδισμού, ο τότε πρόεδρος της Γερμανίας Ρομάν Χέρτσογκ υπήρξε ο πρώτος ηγέτης της Γερμανίας που αναγνώρισε επισήμως «την ένοχη ανάμειξη των γερμανών πιλότων» και ζήτησε συγγνώμη από τον ισπανικό λαό σε ομιλία που αναγνώσθηκε εκείνη την ημέρα στην Γκερνίκα από τον Γερμανό πρεσβευτή.
Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ισπανία, ο πρόεδρος της Γερμανίας επισκέφθηκε το μουσείο Ρέινα Σοφία στο κέντρο της Μαδρίτης όπου εκτίθεται το επιβλητικό έργο του Πικάσο, η Guernica.
Προηγήθηκε πριν από δέκα ημέρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος επισκέφθηκε τον πίνακα μαζί με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και παρέβαλε τη φρίκη που έζησαν οι κάτοικοι της Γκερνίκα πριν από 90 χρόνια με τα δεινά του ουκρανικού λαού μετά την εισβολή της Ρωσίας.
Τον Απρίλιο 1937, περί τα πενήντα αεροσκάφη βομβάρδισαν κατά κύματα τη Γκερνίκα ρίχνοντας συνολικά βόμβες 30 τόνων, ανάμεσά τους και εμπρηστικές βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν τότε για πρώτη φορά. Μετά τις επιδρομές των βομβαρδιστικών Junker-52, ακολούθησαν τα Messerschmitt πολυβολώντας τους κατοίκους που εγκατέλειπαν την πόλη.
Οι ιστορικοί θεωρούν ότι η Γκερνίκα ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο που καταστράφηκε ολοκληρωτικά από αεροπορικό βομβαρδισμό και χρησίμευσε ως πεδίο δοκιμής για την γερμανική αεροπορία της οποίας την ελίτ αποτελούσε η Λεγεώνα Κόνδωρ, που βρισκόταν τότε στην Ισπανία για να συνδράμει τις δυνάμεις των φρανκιστών.
Η επίσκεψη του Σταϊνμάιερ στην Ισπανία γίνεται λίγες ημέρες μετά την 50ή επέτειο από τον θάνατο του Φράνκο (20 Νοεβρίου 1975) που επέβαλε μία δικτατορία που διήρκεσε πολλές δεκαετίες (1939-1975). Η παρακαταθήκη και η μνήμη του εξακολουθούν θα διχάζουν, και να στοιχειώνουν, την ισπανική κοινωνία.
