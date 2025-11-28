Τραμπ: Παραγγελία νέων βομβαρδιστικών B-2 και προειδοποίηση για χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
«Αυτά τα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 εξάλειψαν εντελώς το δυναμικό του Ιράν ως προς τα πυρηνικά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με μέλη των ενόπλων δυνάμεων
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Πέμπτη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, πως η κυβέρνησή του παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας B-2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκε όταν εξαπολύθηκαν τα πλήγματα εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν το καλοκαίρι.
«Αυτά τα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 εξάλειψαν εντελώς το δυναμικό του Ιράν ως προς τα πυρηνικά», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμό που έχει αμφισβητηθεί. «Μόλις παραγγείλαμε πολλά περισσότερα, κι ο λόγος που το κάναμε είναι πως είναι εντελώς απίστευτα, εντελώς αόρατα», πρόσθεσε.
Τα υποηχητικά στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου B-2 Spirit (Northop), με σχήμα λάμδα και χαρακτηριστικά αποφυγής εντοπισμού από ραντάρ, υπολογίζεται πως κόστισαν κάπου 740 εκατομμύρια δολάρια το ένα την περίοδο που κατασκευάστηκαν. Με βάση όσα είναι γνωστά, αποκτήθηκαν και τέθηκαν σε υπηρεσία 21, από τα 132 που σχεδιαζόταν να κατασκευαστούν αρχικά. Μπορούν να φέρουν συμβατικά και πυρηνικά όπλα.
Ο Τραμπ απέφυγε να αναφέρει συγκεκριμένα πόσα βομβαρδιστικά παραγγέλθηκαν.
Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ «πολύ σύντομα» θα αρχίσουν να στοχοποιούν «διακινητές ναρκωτικών» στη Βενεζουέλα διεξάγοντας επιχειρήσεις «στο έδαφος», όχι μόνο στη θάλασσα.
«Πιθανόν παρατηρήσατε πως ο κόσμος δεν θέλει πλέον να διακινεί (ναρκωτικά) διά θαλάσσης, και θα αρχίσουμε επίσης να τους σταματάμε στο έδαφος», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε βιντεοκλήση του με Αμερικανούς στρατιωτικούς, με την ευκαιρία της εορτής των ευχαριστιών, που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά. «Οι χερσαίες οδοί είναι πιο εύκολες, αλλά θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε.
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.
Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε μεταξύ άλλων στην Καραϊβική στα μέσα του Νοεμβρίου το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, με την αεροναυτική δύναμη κρούσης του, στο πλαίσιο αυτής που η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαιώνει πως είναι επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.
The B-2 Spirit hides from radar, heat, and sound pic.twitter.com/jH3HKuFXrp— Potato (@MrLaalpotato) June 25, 2025
Από την άλλη, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βλέπει πρόσχημα για διεξαχθεί αμερικανική επιχείρηση ώστε να ανατραπεί η κυβέρνησή του κι οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας του.
Ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και δεν αποκλείει στρατιωτική επιχείρηση, παρότι ταυτόχρονα διαβεβαιώνει πως σκοπεύει να συζητήσει με τον Μαδούρο.
