Τραμπ: Παραγγελία νέων βομβαρδιστικών B-2 και προειδοποίηση για χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα

Από την άλλη, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βλέπει πρόσχημα για διεξαχθεί αμερικανική επιχείρηση ώστε να ανατραπεί η κυβέρνησή του κι οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας του.Ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και δεν αποκλείει στρατιωτική επιχείρηση, παρότι ταυτόχρονα διαβεβαιώνει πως σκοπεύει να συζητήσει με τον Μαδούρο.