Το Μεξικό ερευνά τον πρόεδρο του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων
Το Μεξικό ερευνά τον πρόεδρο του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Ραούλ Ρότσα και άλλων 12 προσώπων
Το Μεξικό ερευνά τον πρόεδρο του οργανισμού Μις Υφήλιος (Miss Universe Organization - MUO) σε σχέση με φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων αλλά και με κλοπή καυσίμων, ανακοίνωσε χθες το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Μεξικού ενισχύοντας έτσι την αντιπαράθεση γύρω από τον διαγωνισμό ομορφιάς.
Η ίδια πηγή αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έχει εκδώσει 13 εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος του προέδρου της διοργάνωσης Ραούλ Ρότσα.
Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, δίνοντας στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει από το 2024, αναφέρθηκε στον Ρότσα ως "Ραούλ Ρ.", όπως συνηθίζεται στο Μεξικό. Ανέφερε επίσης ότι θα ανακοινώσει πληροφορίες που αφορούν την εμπλοκή του στην υπόθεση σε δεύτερο χρόνο.
Ο ίδιος ο Ρότσα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει, το οποίο εστάλη στον λογαριασμό του στο Instagram.
Ούτε η διοργάνωση Μις Υφήλιος απάντησε άμεσα σε αντίστοιχο αίτημα που υποβλήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του.
Τον φετινό τίτλο της Μις Υφήλιος κέρδισε η Μεξικανή Φατίμα Μπος. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την Παρασκευή στην Ταϊλάνδη.
Το 2024, ο Ρότσα αγόρασε το 50% του οργανισμού μέσω της εταιρείας του, της Legacy Holding Group USA, από την JKN Global Group.
Η νικήτρια "Μις Μεξικό", Φατίμα Μπος, ισχυρίστηκε ότι, σε μια τελετή πριν από τον διαγωνισμό ομορφιάς, αντιμετώπισε δημόσια προσβλητική συμπεριφορά από τον Ταϊλανδό διευθυντή του διαγωνισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκριζίλ, ο οποίος την αποκάλεσε "χαζή".
Η Μεξικανή διαγωνιζόμενη αποχώρησε ακολουθούμενη από αρκετές άλλες διαγωνιζόμενες.
Η ίδια πηγή αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έχει εκδώσει 13 εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος του προέδρου της διοργάνωσης Ραούλ Ρότσα.
Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, δίνοντας στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει από το 2024, αναφέρθηκε στον Ρότσα ως "Ραούλ Ρ.", όπως συνηθίζεται στο Μεξικό. Ανέφερε επίσης ότι θα ανακοινώσει πληροφορίες που αφορούν την εμπλοκή του στην υπόθεση σε δεύτερο χρόνο.
Ο ίδιος ο Ρότσα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει, το οποίο εστάλη στον λογαριασμό του στο Instagram.
Ούτε η διοργάνωση Μις Υφήλιος απάντησε άμεσα σε αντίστοιχο αίτημα που υποβλήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του.
Τον φετινό τίτλο της Μις Υφήλιος κέρδισε η Μεξικανή Φατίμα Μπος. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την Παρασκευή στην Ταϊλάνδη.
Welcome to the family , Miss Universe 2025 Fatima Bosch 👑 pic.twitter.com/w0PNmPpVTy— Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025
Το 2024, ο Ρότσα αγόρασε το 50% του οργανισμού μέσω της εταιρείας του, της Legacy Holding Group USA, από την JKN Global Group.
Η νικήτρια "Μις Μεξικό", Φατίμα Μπος, ισχυρίστηκε ότι, σε μια τελετή πριν από τον διαγωνισμό ομορφιάς, αντιμετώπισε δημόσια προσβλητική συμπεριφορά από τον Ταϊλανδό διευθυντή του διαγωνισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκριζίλ, ο οποίος την αποκάλεσε "χαζή".
Η Μεξικανή διαγωνιζόμενη αποχώρησε ακολουθούμενη από αρκετές άλλες διαγωνιζόμενες.
Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, συνεχάρη τη νικήτρια τονίζοντας στη δήλωσή της ότι αποτελεί "παράδειγμα του πώς εμείς οι γυναίκες πρέπει να μιλάμε ανοιχτά" επαινώντας την τόσο για τη νίκη της όσο και για τη στάση που είχε κρατήσει αποχωρώντας από τα καλλιστεία όταν είχε δεχθεί την προσβολή, ενώ ο Ιτσαραγκριζίλ ζήτησε συγγνώμη.
Ειδήσεις σήμερα:
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα