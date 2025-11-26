Γκιουλέρ: Κανένα έργο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που να αγνοεί την Τουρκία και αν σφετερίζεται τα δικαιώματά της

σήμερα

Την προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα έργο στο Αιγαίο και στηνπου να αγνοεί τηνή να επιχειρεί να «σφετεριστεί» τα δικαιώματά της και εκείνα των Τουρκοκυπρίων απηύθυνε και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας,κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση για την έγκριση του προϋπολογισμού του υπουργείου του.Ο κ. Γκιουλέρ διαβεβαίωσε την Εθνοσυνέλευση ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για την «προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και ουράνια πατρίδα» και ότι εκτελούνται αποτελεσματικά οι «δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα».Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τη λύση των προβλημάτων που υπάρχουν με τη γείτονα Ελλάδα και την «ανάπτυξη του υφιστάμενου θετικού περιβάλλοντος διαλόγου, ώστε και η θάλασσα του Αιγαίου να γίνει περιοχή ειρήνης και σταθερότητας». Ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει, απευθυνόμενος στην Εθνοσυνέλευση, ότι «η Τουρκία προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και εφαρμόζει με αποφασιστικότητα κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας έναντι κάθε είδους έργου και πρωτοβουλίας που επιχειρεί να υλοποιήσει μονομερώς η Ελλάδα στην περιοχή».Με αυτή την επισήμανση απηύθυνε και την προειδοποίηση ότι «δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί κανένα έργο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που αγνοεί τη χώρα μας ή έχει την πρόθεση να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας, ενώ συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αδελφών μας στην Κύπρο».Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την παγιωμένη πλέον θέση της Άγκυρας ότι η μοναδική λύση στο νησί είναι «η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων», απορρίπτοντας έτσι την ομοσπονδιακή λύση. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, ωστόσο, ανέβασε τους τόνους και σε σχέση με τη στρατιωτική συνεργασία που αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες η Κυπριακή Δημοκρατία για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητάς της, με το Ισραήλ και άλλες χώρες, ισχυριζόμενος ότι τέτοιες κινήσεις θα αυξήσουν την ένταση και θα πλήξουν τη σταθερότητα. Δεσμεύθηκε δε ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνονται «τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της προληπτικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειάς μας έναντι αυτών των προσπαθειών».