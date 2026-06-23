Φρανκφούρτη: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε συνάδελφό τους

Το επεισόδιο έγινε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης - Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς γύρω στις 4 το απόγευμα και στη συνέχεια είδαν έναν άνδρα να κείτεται στο έδαφος