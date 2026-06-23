Διονυσιακό γλέντι με το έθιμο του Κλήδονα στους Αμπελόκηπους: Άλματα πάνω από φλόγες και χορός, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Γιορτή Θερινό ηλιοστάσιο Πάρκο Αμπελόκηποι Καλοκαίρι

Διονυσιακό γλέντι με το έθιμο του Κλήδονα στους Αμπελόκηπους: Άλματα πάνω από φλόγες και χορός, δείτε βίντεο

Για 10η συνεχή χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων διοργάνωσε την αναβίωση του Κλήδονα, ενός από τα πιο διαδεδομένα και αρχαία λαϊκά έθιμα στην Ελλάδα, που για πολλούς σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού

Διονυσιακό γλέντι με το έθιμο του Κλήδονα στους Αμπελόκηπους: Άλματα πάνω από φλόγες και χορός, δείτε βίντεο
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Διονυσιακές εικόνες, με παραδοσιακούς χορούς και άλματα πάνω από τις φλόγες καταγράφηκαν το βράδυ της Τρίτης στο πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Άνω Αμπελοκήπους.

Για 10η συνεχή χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων διοργάνωσε την αναβίωση του Κλήδονα, ενός από τα πιο διαδεδομένα και αρχαία λαϊκά έθιμα στην Ελλάδα, που για πολλούς σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού.


Τι σημαίνει «Κλήδονας», τι προβλέπει το έθιμο

Η λέξη «Κλήδονας» ετυμολογείται από την αρχαία λέξη «κλήδων», που σημαίνει οιωνός, μαντικός λόγος ή ψίθυρος. Στη νεοελληνική λαϊκή λατρεία, το δρώμενο ανήκει διαχρονικά στην έμμεση μαντεία, καθώς κατά την παράδοση πιστευόταν ότι μέσω αυτού αποκαλύπτεται η ταυτότητα του μελλοντικού συζύγου στις άγαμες κοπέλες.


Το έθιμο τελείται παραδοσιακά κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο, την παραμονή της γιορτής του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Παρά την πολεμική που δέχτηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους, όπως από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Κλήδονας επιβίωσε ανά τους αιώνες, με το μαγικοθρησκευτικό του περιεχόμενο να δίνει σήμερα τη θέση του σε ένα έντονο φολκλορικό και συμμετοχικό στοιχείο.


Μαγιάτικα στεφάνια, ψησταριές και χορός

Στο πάρκο ΚΑΠΑΨ, μικροί και μεγάλοι αναβίωσαν το έθιμο φέρνοντας μαζί τους τα μαγιάτικα στεφάνια για να τα ρίξουν στην πυρά. Καθώς η φωτιά έκαιγε στο κέντρο, στήθηκε λαϊκό γλέντι, οι ψησταριές πήραν φωτιά για τα παραδοσιακά σουβλάκια, με άλλους να τσουγκρίζουν ποτήρια με αλκοόλ και άλλους να απολαμβάνουν τα αναψυκτικά τους.

Τον ρυθμό έδωσαν ζωντανά οι Banda Calda με τα χάλκινα και τα πνευστά τους, ο Γιώργος Κώτσικας στο βιολί, ο Κώστας Δεμένεγας στο λαούτο, καθώς και το σχήμα Χαονία. Η γιορτή κορυφώθηκε με τα παραδοσιακά άλματα πάνω από τις φλόγες, μια συμβολική πράξη που σύμφωνα με το έθιμο διώχνει το κακό και φέρνει υγεία και καλοτυχία.
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