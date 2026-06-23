Διονυσιακό γλέντι με το έθιμο του Κλήδονα στους Αμπελόκηπους: Άλματα πάνω από φλόγες και χορός, δείτε βίντεο

Για 10η συνεχή χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων διοργάνωσε την αναβίωση του Κλήδονα, ενός από τα πιο διαδεδομένα και αρχαία λαϊκά έθιμα στην Ελλάδα, που για πολλούς σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού