Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Reuters: Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία βασίστηκε σε έγγραφο που συνέταξαν Ρώσοι
Reuters: Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία βασίστηκε σε έγγραφο που συνέταξαν Ρώσοι
Το επίμαχο έγγραφο παραδόθηκε στους Αμερικανούς τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Reuters - Ακολούθησε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, τηλεφωνική επικοινωνιά Ρούμπιο-Λαβρόφ
Στην αποκάλυψη ότι το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασαν την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ προκειμένου να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία βασίστηκε σε έγγραφο που συντάχθηκε από τη Ρωσία και υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο κάνει σήμερα το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.
Κατά το δημοσίευμα το έγγραφο, το οποίο περιγράφει τους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, οι Ρώσοι το μοιράστηκαν με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.
Πρόκειται για έναν «non paper» στο οποίο η Ρωσία κατέγραψε τις προτάσεις που είχε ήδη κάνει συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως το να δώσει ένα σημαντικόκομμάτι εδαφών στα ανατολικά της χώρας.
Όπως σημειώνεται, «δεν είναι σαφές γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασιστεί στο ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει το δικό της σχέδιο ειρήνης. Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας πιθανότατα θα απορριφθούν κατηγορηματικά από τους Ουκρανούς».
Το Reuters σημειώνει, επίσης, ότι «το σχέδιο συντάχθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής ενός από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα». Λίγοι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στον Λευκό Οίκο ενημερώθηκαν για τη συνάντηση αυτή, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων.
Κατά το δημοσίευμα το έγγραφο, το οποίο περιγράφει τους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, οι Ρώσοι το μοιράστηκαν με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.
Πρόκειται για έναν «non paper» στο οποίο η Ρωσία κατέγραψε τις προτάσεις που είχε ήδη κάνει συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως το να δώσει ένα σημαντικόκομμάτι εδαφών στα ανατολικά της χώρας.
Όπως σημειώνεται, «δεν είναι σαφές γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασιστεί στο ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει το δικό της σχέδιο ειρήνης. Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας πιθανότατα θα απορριφθούν κατηγορηματικά από τους Ουκρανούς».
Το τηλεφώνημα Ρούμπιο-ΛαβρόφΟι ίδιες πηγές είπαν στο Reuters ότι μετά την υποβολή του εγγράφου, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στην οποία συζήτησαν το περιεχόμενό του. Ο ίδιος ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αναγνώρισε ότι έλαβε «πολλά μη επίσημα έγγραφα και άλλα παρόμοια», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Το Reuters σημειώνει, επίσης, ότι «το σχέδιο συντάχθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής ενός από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα». Λίγοι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στον Λευκό Οίκο ενημερώθηκαν για τη συνάντηση αυτή, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα