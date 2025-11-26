Ο πρόεδρος της Ταϊβάν προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισ. δολαρίων

Τον Αύγουστο, ο Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2030