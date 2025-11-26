Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Ο πρόεδρος της Ταϊβάν προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισ. δολαρίων
Τον Αύγουστο, ο Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2030
Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε έκανε γνωστό ότι η κυβέρνησή του προωθεί επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια, ώστε η νήσος να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εισβολής της Κίνας.
«Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την αποτροπή προσθέτοντας κόστη και αβεβαιότητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Πεκίνου όσον αφορά τη χρήση ισχύος», εξήγησε ο Λάι σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post χθες Τρίτη.
Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Κίνα, η οποία θεωρεί την δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, έχει εντείνει την στρατιωτική και πολιτική πίεση τα τελευταία πέντε χρόνια για να διεκδικήσει τους ισχυρισμούς της, τους οποίους η Ταϊπέι απορρίπτει σθεναρά.
Αλλά η Ταϊβάν αντιμετωπίζει επίσης εκκλήσεις από την Ουάσινγκτον να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνά της, αντανακλώντας την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη.
Τον Αύγουστο, ο Λάι δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2030.
Για το 2026, η κυβέρνηση προτείνει οι αμυντικές δαπάνες να φτάσουν τα 949,5 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (30,25 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Με ποσοστό 3,32% του ΑΕΠ, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το όριο του 3% για πρώτη φορά από το 2009, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται από το νόμο να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί, παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών δεσμών.
Αλλά από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, η κυβέρνησή του έχει μέχρι στιγμής εγκρίνει μόνο μία νέα πώληση όπλων στην Ταϊβάν, ένα πακέτο 330 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για μαχητικά αεροσκάφη και άλλα εξαρτήματα αεροσκαφών που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
