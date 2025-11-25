Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Αυστηρό μήνυμα Ράντεφ στη Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινήστε τις διώξεις για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων
Αυστηρό μήνυμα Ράντεφ στη Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινήστε τις διώξεις για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχει η χώρα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δήλωσε σήμερα ο Βούλγαρος πρόεδρος κληθείς να σχολιάσει την επίθεση κατά του δημοσιογράφου και ηγετικού στελέχους της βουλγαρικής κοινότητας στη Βόρεια Μακεδονία
Ήρθε η ώρα η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα και ποινικές διώξεις για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων στη χώρα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχει η χώρα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δήλωσε σήμερα ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ στους δημοσιογράφους, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίθεση χθες, Δευτέρα, κατά του δημοσιογράφου και ηγετικού στελέχους της βουλγαρικής κοινότητας στη Βόρεια Μακεδονία, Βλαντιμίρ Πέρεφ, στα Σκόπια.
"Έχω καταστήσει απολύτως σαφές τόσο στον πρόεδρο όσο και στον πρωθυπουργό (της Βόρειας Μακεδονίας) ότι η περίπτωση του Βλαντιμίρ Πέρεφ είναι ένας καλός λόγος για να ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία αυτή, καθώς τόσο το κίνητρο όσο και ο δράστης είναι προφανείς", πρόσθεσε ο Βούλγαρος πρόεδρος.
Τη Δευτέρα, ο Πέρεφ δήλωσε σε δημοσίευμα στον ιστότοπο Tribuna ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση σε ένα κατάστημα στα Σκόπια. Ο Πέρεφ, 80 ετών, χτυπήθηκε στο πρόσωπο και τα γυαλιά του έσπασαν. Κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία. Αντιδρώντας στο περιστατικό, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε "άλλη μια πράξη βίας, μίσους εναντίον ενός Βούλγαρου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ένα φαινόμενο που δυστυχώς τροφοδοτείται από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα και την αντιβουλγαρική ρητορική".
"Έχω καταστήσει απολύτως σαφές τόσο στον πρόεδρο όσο και στον πρωθυπουργό (της Βόρειας Μακεδονίας) ότι η περίπτωση του Βλαντιμίρ Πέρεφ είναι ένας καλός λόγος για να ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία αυτή, καθώς τόσο το κίνητρο όσο και ο δράστης είναι προφανείς", πρόσθεσε ο Βούλγαρος πρόεδρος.
Τη Δευτέρα, ο Πέρεφ δήλωσε σε δημοσίευμα στον ιστότοπο Tribuna ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση σε ένα κατάστημα στα Σκόπια. Ο Πέρεφ, 80 ετών, χτυπήθηκε στο πρόσωπο και τα γυαλιά του έσπασαν. Κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία. Αντιδρώντας στο περιστατικό, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε "άλλη μια πράξη βίας, μίσους εναντίον ενός Βούλγαρου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ένα φαινόμενο που δυστυχώς τροφοδοτείται από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα και την αντιβουλγαρική ρητορική".
Ειδήσεις σήμερα:
Αγρίνιο, Νοέμβριος 2006: 19 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία των πέντε κυνηγών που συγκλόνισε την Αιτωλοακαρνανία
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Η τραγική ιστορία της Λόνι Γουίλισον: Από διάσημο μοντέλο με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια
Αγρίνιο, Νοέμβριος 2006: 19 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία των πέντε κυνηγών που συγκλόνισε την Αιτωλοακαρνανία
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Η τραγική ιστορία της Λόνι Γουίλισον: Από διάσημο μοντέλο με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα