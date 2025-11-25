Γυναίκα στην Ταϊλάνδη «ζωντάνεψε» λίγο πριν αποτεφρωθεί - Ακούστηκε θόρυβος από το φέρετρό της, δείτε βίντεο

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στον ναό Wat Rat Prakhong Tham στην επαρχία Nonthaburi στην Ταϊλάνδη
, καθώς μια γυναίκα βρέθηκε ως εκ θαύματος ζωντανή μέσα σε φέρετρο
λίγα λεπτά πριν αποτεφρωθεί.
Όπως αναφέρει το nypost, ο βουδιστικός ναός
Wat Rat Prakhong Tham στα περίχωρα της Μπανγκόκ
, δημοσίευσε ένα βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, στο οποίο φαίνεται μια γυναίκα να βρίσκεται σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, να κουνάει ελαφρώς τα χέρια και το κεφάλι της, αφήνοντας το προσωπικό του ναού άναυδους.
Ο Pairat Soodthoop, γενικός διευθυντής και διευθυντής οικονομικών υποθέσεων του ναού, δήλωσε τη Δευτέρα στο Associated Press ότι ο αδελφός της 65χρονης γυναίκας τη μετέφερε από την επαρχία Phitsanulok προκειμένου να αποτεφρωθεί.
Καθώς μετέφεραν το φέρετρο, υπογράμμισε ότι άκουσαν ένα αχνό χτύπημα να έρχερται από μέσα.
«Ήμουν λίγο έκπληκτος, οπότε τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ξαφνιάστηκαν. Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια της και να χτυπάει το πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα
», είπε.
Σύμφωνα με τον Pairat, ο αδελφός είπε ότι η αδελφή του ήταν κλινήρης για περίπου δύο χρόνι
α, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε και έπαψε να ανταποκρίνεται, ενώ πριν από δύο ημέρες φαινόταν να έχει σταματήσει να αναπνέει.
Ο αδελφός την έβαλε τότε σε ένα φέρετρο και ταξίδεψε 500 χιλιόμετρα μέχρι ένα νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, στο οποίο η γυναίκα είχε προηγουμένως εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.
Ωστόσο, το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά του αδελφού, καθώς δεν είχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου.
Ο ναός Wat Rat Prakhong Tham του προσέφερε δωρεάν υπηρεσία αποτέφρωσης, γι' αυτό και ο αδελφός τους προσέγγισε την Κυριακή, αλλά και πάλι αρνήθηκαν λόγω του ελλείποντος εγγράφου.
Ο διευθυντής του ναού δήλωσε ότι την ώρα που εξηγούσε πώς να πάρει πιστοποιητικό θανάτου, άκουσαν το χτύπημα. Τότε την εξέτασαν και την έστειλαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο.