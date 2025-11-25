Γυναίκα στην Ταϊλάνδη «ζωντάνεψε» λίγο πριν αποτεφρωθεί - Ακούστηκε θόρυβος από το φέρετρό της, δείτε βίντεο

Η γυναίκα ήταν κλινήρης για περίπου δύο χρόνια, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε και έπαψε να ανταποκρίνεται, ενώ πριν από δύο ημέρες φαινόταν να έχει σταματήσει να αναπνέει - Ο αδερφός της τη μετέφερε σε ναό προκειμένου να αποτεφρωθεί