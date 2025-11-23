Επιφυλακτικός ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις: Απέχουμε πολύ από μια συμφωνία ως την Πέμπτη για την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριοςείπε σήμερα πως διατηρεί «επιφυλάξεις» σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας επί του σχεδίου των 28 σημείων τουγια την Ουκρανία έως την Πέμπτη, την καταληκτική ημερομηνία που όρισε ο Αμερικανός πρόεδρος.«Σήμερα είναι Κυριακή. Θεωρητικά πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία επί του σχεδίου Τραμπ έως την Πέμπτη. Απέχουμε πολύ από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι απολύτως αδύνατο να συμβεί... Διατηρώ επιφυλάξεις σχετικά με το αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι πιθανό δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών», δήλωσε οστο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.Σημειώνεται πως από το μεσημέρι της Κυριακής, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Γερμανίας, της Γαλλίας και τη Βρετανίας συναντώνται στη Γενεύη για να συζητήσουν σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία.