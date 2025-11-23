Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Επιφυλακτικός ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις: Απέχουμε πολύ από μια συμφωνία ως την Πέμπτη για την Ουκρανία
Επιφυλακτικός ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις: Απέχουμε πολύ από μια συμφωνία ως την Πέμπτη για την Ουκρανία
Σε εξέλιξη συνάντηση αντιπροσωπειών των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Γερμανίας, της Γαλλίας και τη Βρετανίας στη Γενεύη για να συζητήσουν σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε σήμερα πως διατηρεί «επιφυλάξεις» σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας επί του σχεδίου των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία έως την Πέμπτη, την καταληκτική ημερομηνία που όρισε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Σήμερα είναι Κυριακή. Θεωρητικά πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία επί του σχεδίου Τραμπ έως την Πέμπτη. Απέχουμε πολύ από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι απολύτως αδύνατο να συμβεί... Διατηρώ επιφυλάξεις σχετικά με το αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι πιθανό δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.
Σημειώνεται πως από το μεσημέρι της Κυριακής, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Γερμανίας, της Γαλλίας και τη Βρετανίας συναντώνται στη Γενεύη για να συζητήσουν σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
«Σήμερα είναι Κυριακή. Θεωρητικά πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία επί του σχεδίου Τραμπ έως την Πέμπτη. Απέχουμε πολύ από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι απολύτως αδύνατο να συμβεί... Διατηρώ επιφυλάξεις σχετικά με το αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι πιθανό δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.
Σημειώνεται πως από το μεσημέρι της Κυριακής, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Γερμανίας, της Γαλλίας και τη Βρετανίας συναντώνται στη Γενεύη για να συζητήσουν σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα