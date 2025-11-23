Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Μόσχας - Δείτε βίντεο

έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θερμοηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια τηςμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να ενεργοποιηθούν εφεδρικά συστήματα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ.Την προηγούμενη νύχτα, στις 22 Νοεμβρίου, σημειώθηκαν αντίστοιχες επιθέσεις με drones σε εγκαταστάσεις του συγκροτήματος καυσίμων και ενέργειας στην περιοχήτης. Μεταξύ των στόχων περιλαμβανόταν το διυλιστήριο του, το οποίο επλήγη από τις επιθέσεις σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές.Οι διαδοχικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.