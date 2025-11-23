Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Μόσχας - Δείτε βίντεο
Πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές μονάδες της Ρωσίας
Η Ουκρανία έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θερμοηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να ενεργοποιηθούν εφεδρικά συστήματα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.
Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.
«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ.
Την προηγούμενη νύχτα, στις 22 Νοεμβρίου, σημειώθηκαν αντίστοιχες επιθέσεις με drones σε εγκαταστάσεις του συγκροτήματος καυσίμων και ενέργειας στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας. Μεταξύ των στόχων περιλαμβανόταν το διυλιστήριο του Σίζραν, το οποίο επλήγη από τις επιθέσεις σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές.
Οι διαδοχικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
🔥 Explosion at a key power plant near Moscow— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2025
During the night, Ukrainian drones attacked the Shatura GRES in the Moscow region — one of the oldest power plants in the country. Preliminary reports say the plant’s power output unit is on fire.
The Mayor of Moscow claimed that… pic.twitter.com/HEKbL2Js5s
