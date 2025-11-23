Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Μόσχας - Δείτε βίντεο
Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Μόσχας - Δείτε βίντεο

Πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές μονάδες της Ρωσίας

Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Μόσχας - Δείτε βίντεο
Η Ουκρανία έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θερμοηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να ενεργοποιηθούν εφεδρικά συστήματα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.



«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ.

Την προηγούμενη νύχτα, στις 22 Νοεμβρίου, σημειώθηκαν αντίστοιχες επιθέσεις με drones σε εγκαταστάσεις του συγκροτήματος καυσίμων και ενέργειας στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας. Μεταξύ των στόχων περιλαμβανόταν το διυλιστήριο του Σίζραν, το οποίο επλήγη από τις επιθέσεις σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές.



Οι διαδοχικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.



