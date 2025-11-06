«Πυρά» Τραμπ κατά Μαμντάνι: Οι Δημοκρατικοί εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζει ανησυχία για την εκλογή του Μαμντάνι και τη στροφή της Νέας Υόρκης προς την αριστερά, ενώ διαβεβαιώνει ότι θέλει την πόλη να πετύχει





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , χρησιμοποίησε τη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι για δήμαρχο της Νέας Υόρκης ως ευκαιρία για να επιτεθεί στην πολιτική της αριστεράς, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί «εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή» να ηγηθεί της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε οικονομικό συνέδριο στη Μαϊάμι, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη, υπό τη νέα της ηγεσία, εισέρχεται σε μια επικίνδυνη πορεία.«Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα άλλο παρά καταστροφή. Και τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εκλογική αναμέτρηση της Νέας Υόρκης για να ενισχύσει την ευρύτερη κριτική του κατά των Δημοκρατικών και της πολιτικής τους. «Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη—όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ως δήμαρχο... οι αντίπαλοί μας είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την Αμερική σε κομμουνιστική Κούβα ή σοσιαλιστική Βενεζουέλα»Σχολίασε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν «μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής». Μάλιστα, έκανε και ένα πικρό σχόλιο λέγοντας ότι το Μαϊάμι θα μπορούσε να γίνει καταφύγιο για «εκείνους που φεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη».Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Τραμπ επαίνεσε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι η Αμερική βρίσκεται σε μια «χρυσή εποχή», με «την πιο ισχυρή οικονομία, τα πιο ισχυρά σύνορα και τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις». Ισχυρίστηκε ότι «τρισεκατομμύρια δολάρια» επιστρέφουν στη χώρα, ενώ αναφέρθηκε στην ανανεωμένη βιομηχανική επένδυση και την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων.





Αν και ο Τραμπ μετακόμισε στην Φλόριντα το 2019, συνέχισε να επισημαίνει την «πτώση» της Νέας Υόρκης, την οποία αποδίδει στην ηγεσία των Δημοκρατικών. Ο ίδιος, μάλιστα, έχει αναφερθεί συχνά στη Νέα Υόρκη και την προσωπική του πορεία ως επιχειρηματίας στη Μανχάταν, διαχειριζόμενος landmarks όπως το Trump Tower και την ανακαίνιση του Παγοδρομίου Wollman στο Σέντραλ Παρκ.



Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει να δει τη Νέα Υόρκη να πετυχαίνει παρά τη νέα κατεύθυνση της πόλης. «Θα τους βοηθήσουμε λίγο», είπε χαρακτηριστικά. «Κάθε μέρα η κυβέρνηση μου θα παλεύει, θα παλεύει, θα παλεύει, και η Αμερική θα κερδίζει, θα κερδίζει, θα κερδίζει»