Στο «σκαμνί» ο πρόεδρος της Σερβίας για εμπλοκή στη δολοφονία αμάχων στην πολιορκία του Σαράγεβο
Στο «σκαμνί» ο πρόεδρος της Σερβίας για εμπλοκή στη δολοφονία αμάχων στην πολιορκία του Σαράγεβο
Κροάτης ερευνητής υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά σε εισαγγελείς του Μιλάνου, κατηγορώντας τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς για ανάμειξη σε δολοφονίες αμάχων από ελεύθερους σκοπευτές κατά την πολιορκία του Σαράγεβο
Μηνυτήρια αναφορά κατά του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς υπέβαλε την Τετάρτη ο Κροάτης ερευνητής δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μαργκέτιτς στις εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου, στο πλαίσιο της έρευνας για το επονομαζόμενο «Sarajevo safari» – μια υπόθεση που αφορά ξένους «τουρίστες - ελεύθερους σκοπευτές» οι οποίοι φέρονται να πλήρωναν στρατιώτες για να δολοφονούν αμάχους κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο τη δεκαετία του 1990.
Οι εισαγγελείς του Μιλάνου έχουν ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τον εντοπισμό Ιταλών υπηκόων που φέρονται να συμμετείχαν στις δολοφονίες αμάχων κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο από το 1992 έως το 1996. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ομάδες ξένων επισκεπτών φέρονται να κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στρατιώτες πιστούς στον Ράντοβαν Κάρατζιτς προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψώματα γύρω από την πόλη και να πυροβολούν πολίτες «για ευχαρίστηση». Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σαράγεβο από βολές ελεύθερων σκοπευτών και βομβαρδισμούς στη διάρκεια της μεγαλύτερης πολιορκίας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από υλικό που συγκέντρωσε ο Ιταλός συγγραφέας Ετζιο Γκαβατσένι, καθώς και από επίσημη αναφορά της πρώην δημάρχου του Σαράγεβο Μπεναμίνα Κάριτς. Ο Γκαβατσένι δήλωσε ότι, αν και είχε διαβάσει σχετικά δημοσιεύματα ήδη από τη δεκαετία του 1990, αποφάσισε να διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση μετά το ντοκιμαντέρ «Sarajevo Safari» του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζουπάνιτς το 2022.
Τις τελευταίες ημέρες, ο Μαργκέτιτς δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς –τότε νεαρός εθελοντής– είχε βρεθεί σε στρατιωτικό φυλάκιο από το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξένοι «τουρίστες-ελεύθεροι σκοπευτές» αλλά και Σέρβοι υπερεθνικιστές πυροβολούσαν αμάχους. Ο δικηγόρος, ο οποίος υποστηρίζει την υπόθεση Γκαβατσένι, επισημαίνει ότι το συγκεντρωμένο υλικό είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή διερεύνηση.
Ο Γκαβατσένι υποστήριξε ότι «πολλοί» Ιταλοί φέρονται να έχουν εμπλακεί, χωρίς να δώσει ακριβές νούμερο, ενώ ανέφερε ότι συμμετείχαν και πολίτες από άλλες δυτικές χώρες. «Δεν υπήρχαν πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι που πλήρωναν για να πυροβολήσουν αμάχους», είπε, προσθέτοντας ότι το ταξίδι τους προς το Σαράγεβο γινόταν μέσω Βελιγραδίου, με τη συνοδεία Σερβοβόσνιων στρατιωτών.
Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν έχει σχολιάσει τις νέες καταγγελίες. Ωστόσο, σε συνέντευξή του το 2021 σε βοσνιακό τηλεοπτικό δίκτυο, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι πυροβόλησε ποτέ εναντίον της πόλης, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως πολιτική χειραγώγηση που προέρχεται από τις εντάσεις και τον εθνικισμό της εποχής.
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Οι εισαγγελείς του Μιλάνου έχουν ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τον εντοπισμό Ιταλών υπηκόων που φέρονται να συμμετείχαν στις δολοφονίες αμάχων κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο από το 1992 έως το 1996. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ομάδες ξένων επισκεπτών φέρονται να κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στρατιώτες πιστούς στον Ράντοβαν Κάρατζιτς προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψώματα γύρω από την πόλη και να πυροβολούν πολίτες «για ευχαρίστηση». Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σαράγεβο από βολές ελεύθερων σκοπευτών και βομβαρδισμούς στη διάρκεια της μεγαλύτερης πολιορκίας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από υλικό που συγκέντρωσε ο Ιταλός συγγραφέας Ετζιο Γκαβατσένι, καθώς και από επίσημη αναφορά της πρώην δημάρχου του Σαράγεβο Μπεναμίνα Κάριτς. Ο Γκαβατσένι δήλωσε ότι, αν και είχε διαβάσει σχετικά δημοσιεύματα ήδη από τη δεκαετία του 1990, αποφάσισε να διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση μετά το ντοκιμαντέρ «Sarajevo Safari» του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζουπάνιτς το 2022.
Τις τελευταίες ημέρες, ο Μαργκέτιτς δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς –τότε νεαρός εθελοντής– είχε βρεθεί σε στρατιωτικό φυλάκιο από το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξένοι «τουρίστες-ελεύθεροι σκοπευτές» αλλά και Σέρβοι υπερεθνικιστές πυροβολούσαν αμάχους. Ο δικηγόρος, ο οποίος υποστηρίζει την υπόθεση Γκαβατσένι, επισημαίνει ότι το συγκεντρωμένο υλικό είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή διερεύνηση.
Ο Γκαβατσένι υποστήριξε ότι «πολλοί» Ιταλοί φέρονται να έχουν εμπλακεί, χωρίς να δώσει ακριβές νούμερο, ενώ ανέφερε ότι συμμετείχαν και πολίτες από άλλες δυτικές χώρες. «Δεν υπήρχαν πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι που πλήρωναν για να πυροβολήσουν αμάχους», είπε, προσθέτοντας ότι το ταξίδι τους προς το Σαράγεβο γινόταν μέσω Βελιγραδίου, με τη συνοδεία Σερβοβόσνιων στρατιωτών.
Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν έχει σχολιάσει τις νέες καταγγελίες. Ωστόσο, σε συνέντευξή του το 2021 σε βοσνιακό τηλεοπτικό δίκτυο, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι πυροβόλησε ποτέ εναντίον της πόλης, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως πολιτική χειραγώγηση που προέρχεται από τις εντάσεις και τον εθνικισμό της εποχής.
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα