Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν... πως διαφωνούν σε βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ
Μερτς, Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι μίλησαν για το αμερικανικό σχέδιο - Ο Τραμπ πιέζει το Κίεβο να αποδεχτεί τις προτάσεις του πριν το τέλος του μήνα - ΕΕ και ΝΑΤΟ πρέπει να συναινέσουν σε όποια απόφαση ληφθεί, λέει το Παρίσι, την ώρα που η Μόσχα τονίζει πως δεν έχει ενημερωθεί ακόμα επίσημα
Έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες είχε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ και να καθορίσουν τη στάση τους. Όπως προκύπτει από τις ενημερώσεις, παρατηρούνται διαφωνίες σε βασικά σημεία, που αφορούν στην παρουσία του ουκρανικού στρατού και τις εδαφικές παραχωρήσεις.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την γερμανική κυβέρνηση, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνομίλησε με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους τέσσερις ηγέτες «να δεσμεύονται για τη συνεχή και πλήρη υποστήριξη προς την Ουκρανία στον δρόμο προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».
Παράλληλα, υποδέχθηκαν θετικά τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι βασική προϋπόθεση κάθε διαδικασίας είναι ο σεβασμός της ουκρανικής κυριαρχίας και η παροχή ουσιαστικών εγγυήσεων ασφάλειας.
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν πως ο στόχος της προστασίας των ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων παραμένει σταθερός σε μακροπρόθεσμη βάση. Όπως αναφέρεται, «η γραμμή επαφής πρέπει να αποτελεί αφετηρία για την επίτευξη κατανόησης» που θα οδηγήσει σε συμφωνία, ενώ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις «οφείλουν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να υπερασπίζονται αποτελεσματικά την κυριαρχία της χώρας».
Στη δική του ενημέρωση για την επικοινωνία των ηγετών, το Ελιζέ υποστηρίζει πως οποιαδήποτε απόφαση για την Ουκρανία απαιτεί τη «συναίνεση» των Ευρωπαίων και του ΝΑΤΟ.
Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και η ανάρτηση του Ζελένσκι για την επικοινωνία τους με τους Ευρωπαίους.
«Πραγματοποίησα τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Γερμανό Καγκελάριο. Είμαι ευγνώμων για την αδιάλλακτη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και προς όλους τους λαούς μας. Συζητήσαμε το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία και όλη την Ευρώπη. Εκτιμούμε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που έχει προετοιμάσει η αμερικανική πλευρά. Αυτό το σχέδιο πρέπει να εξασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη. Συντονιζόμαστε στενά για να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις αρχής. Συντονίσαμε τα επόμενα βήματα και συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα συνεργαστούν στα αντίστοιχα επίπεδα» έγραψε σχετικά.
Ο Ζελένσκι είπε ότι μίλησε επίσης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Θυμίζεται πως, σύμφωνα με το σχέδιο της Ουάσινγκτον, οι ουκρανικές περιοχές της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ και του Ντόνετσκ θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές και από τις ΗΠΑ». Η Ουκρανία θα υποχρεωθεί επίσης να διεξάγει εκλογές σε 100 ημέρες, θα περιορίσει αισθητά τον στρατό της και θα εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Η Ευρώπη μπαίνει ενεργά στις συζητήσεις για το σχέδιο
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους δήλωσε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι συμμετέχουν πλέον ενεργά στη διαμόρφωση και περαιτέρω ανάπτυξη του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τα ευρωπαϊκά κράτη να διατυπώσουν και να ενσωματώσουν τα δικά τους συμφέροντα στη διαδικασία. Ο Κορνέλιους τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η ουκρανική κυριαρχία όσο και οι ανάγκες ασφαλείας του Κιέβου.
Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει λάβει γνώση του αμερικανικού σχεδίου των 28 σημείων, χωρίς ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω σχόλια για το περιεχόμενό του, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μεταξύ των συμμάχων.
Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν επίσης στο περιθώριο της συνόδου της «Ομάδας των 20» στη Νότια Αφρική το Σάββατο για να χαράξουν τα επόμενα βήματα στο ουκρανικό, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα. Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος έχει κερδίσει τη φήμη ότι έχει την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται επίσης να συμμετάσχει, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για τα σχέδια και ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.
Ο Τραμπ πιέζει για αποδοχή του σχεδίου πριν το τέλος του μήνα
Πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία μέχρι την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, που είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών, ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές.
Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου, οι ΗΠΑ απειλούν ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων, ενώ οι πιέσεις που ασκούνται προς την Ουκρανία για να συμφωνήσει με το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο, είναι πολύ πιο ισχυρές απ' ότι στο παρελθόν.
Η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγές του Κιέβου, απαιτεί την ταχεία υιοθέτηση του σχεδίου των 28 σημείων που ανέπτυξε από κοινού με τη Μόσχα, και που θα σημάνει σημαντικές παραχωρήσεις, εφόσον υιοθετηθεί, από την Ουκρανία.
Κρεμλίνο: Δεν έχουμε συζητήσει το σχέδιο με τις ΗΠΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συζητήσει λεπτομερώς το σχέδιο 28 σημείων για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης με τη Ρωσία, δήλωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
«Όχι, δεν έχουμε λάβει τίποτα επίσημα. Βλέπουμε κάποιες καινοτομίες. Αλλά δεν έχουμε λάβει τίποτα επίσημα. Και δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική συζήτηση για αυτά τα σημεία», απάντησε στην ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με το αν η Ρωσία είχε συμμετάσχει στην ανάπτυξη αυτών των πρωτοβουλιών.
«Όχι, δεν έχουμε λάβει τίποτα επίσημα. Βλέπουμε κάποιες καινοτομίες. Αλλά δεν έχουμε λάβει τίποτα επίσημα. Και δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική συζήτηση για αυτά τα σημεία», απάντησε στην ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με το αν η Ρωσία είχε συμμετάσχει στην ανάπτυξη αυτών των πρωτοβουλιών.
