Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show, νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο
Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show, νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο
Το αεροσκάφος εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό όταν συνετρίβη - Η Πολεμική Αεροπορία της Ινδίας ανακοίνωσε πως ο πιλότος είναι νεκρός
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στο Dubai Air Show, όταν ένα ινδικό μαχητικό αεροσκάφος HAL Tejas συνετρίβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης.
Το αεροσκάφος εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό, όταν κατέπεσε - λίγο μετά τις 14:10 τοπική ώρα - με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου. Όπως έκανε γνωστό λίγη ώρα αργότερα η Πολεμική Αεροπορία της Ινδίας, ο πιλότος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος θεατών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά, που παρακολουθούσαν την επίδειξη από τις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.
Οι διοργανωτές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πτώσης ή για το τι συνέβη στον χειριστή, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.
Το αεροσκάφος εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό, όταν κατέπεσε - λίγο μετά τις 14:10 τοπική ώρα - με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου. Όπως έκανε γνωστό λίγη ώρα αργότερα η Πολεμική Αεροπορία της Ινδίας, ο πιλότος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια.
BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh— Clash Report (@clashreport) November 21, 2025
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος θεατών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά, που παρακολουθούσαν την επίδειξη από τις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.
Οι διοργανωτές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πτώσης ή για το τι συνέβη στον χειριστή, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.
Ειδήσεις σήμερα
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ...»: Αυστραλή βουλευτής περιγράφει τη σεξουαλική παρενόχλησή της μέσα στο κοινοβούλιο της Βικτόριας
Ζευγάρι στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια αφού έφαγε μανιτάρια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
Αντιδράσεις Άγκυρας για τον συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Αθήνα
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ...»: Αυστραλή βουλευτής περιγράφει τη σεξουαλική παρενόχλησή της μέσα στο κοινοβούλιο της Βικτόριας
Ζευγάρι στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια αφού έφαγε μανιτάρια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
Αντιδράσεις Άγκυρας για τον συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα