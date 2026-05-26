Στάσσης: H αύξηση κεφαλαίου σταθμός για την πορεία της ΔΕΗ, θεμελιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη
H ΔΕΗ ακολουθεί ένα σχέδιο βαθιάς μεταρρύθμισης και επιχειρησιακού μετασχηματισμού, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, σημείωσε ο CEO, Γιώργος Στάσσης
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΔΕΗ στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης κατά την τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,5 δισ. ευρώ.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ χτυπώντας το παραδοσιακό «καμπανάκι» στο χρηματιστήριο, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την εταιρεία, καθώς αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική ανάπτυξης και στον συνολικό μετασχηματισμό του Ομίλου με έμφαση στα data center και στα δίκτυα ενέργειας δημιουργώντας αξία τους πελάτες και τους μετόχους της.
Όπως τόνισε, η επιτυχής πορεία των τελευταίων ετών και η ανταπόκριση των αγορών επιβεβαιώνουν ότι η ΔΕΗ έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό ενεργειακό όμιλο με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωμα.
Ο κ. Στάσσης επισήμανε ότι η αύξηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και η επιτυχής ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο επικεντρώνεται στην ενεργειακή μετάβαση, στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ενίσχυση και ψηφιοποίηση των δικτύων, αλλά και στην υλοποίηση νέων υποδομών που θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ ακολουθεί ένα σχέδιο βαθιάς μεταρρύθμισης και επιχειρησιακού μετασχηματισμού, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως σημείωσε, η εταιρεία έχει αφήσει πίσω της την περίοδο των σημαντικών προκλήσεων και μετασχηματίζεται σταδιακά σε έναν οργανισμό με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, εξωστρεφή στρατηγική και επενδυτική δυναμική.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία των επενδύσεων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, σημειώνοντας ότι ο στόχος δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, αλλά επεκτείνεται στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της χώρας.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ ευχαρίστησε θερμά τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και τους εργαζομένους, τα στελέχη και τους συνεργάτες του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, συνέπειας και προσήλωσης σε μια κοινή στρατηγική.
«Σταθμό στην ελληνική κεφαλαιαγορά» χαρακτήρισε την ΑΜΚ ο Γιάννoς Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Athens. Υπογράμμισε πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές εκδόσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Σημείωσε πως το ύψος των προσφορών που υποβλήθηκαν, που έφτασε τα 18 δισ. ευρώ, καταδεικνύει ότι η ελληνική χρηματαγορά μπορεί να υποστηρίξει συναλλαγές τέτοιου μεγέθους.
Στην ίδια εκδήλωση η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έκανε λόγο για ιστορική στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο με το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ.
Σημείωσε πώς η ΔΕΗ είναι η 4η στο ελληνικό χρηματιστήριο σε κεφαλαιοποίηση με την εταιρεία να μετασχηματίζεται σε επιχειρηματικό φορέα με ευρωπαϊκό βεληνεκές.
