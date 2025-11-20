Δυο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία και πάνω από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Δείτε βίντεο
Δυο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία και πάνω από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Δείτε βίντεο
Τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το ένα τρένο μάλλον παραβίασε σηματοδότη
Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.
Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.
Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.
Záběry z místa nehody. pic.twitter.com/AxQO1LvHOX— Policie ČR (@PolicieCZ) November 20, 2025
