Δυο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία και πάνω από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Δείτε βίντεο

Τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το ένα τρένο μάλλον παραβίασε σηματοδότη