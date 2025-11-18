Γερμανία: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επιθέσεων στις Χριστουγεννιάτικες αγορές ζητά ο καγκελάριος Μερτς
Το αίτημα Μερτς έρχεται την ώρα που είναι σε εξέλιξη η δίκη για την περυσινή επίθεση στην αγορά στο Μαγδεμβούργο με τους 6 νεκρούς
Την ανησυχία του για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και τόνισε ότι πρέπει να θεσπιστούν κοινά πρότυπα για την οργάνωση των αγορών σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας.
«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε Χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος από την πόλη Χάλε στην Σαξονία-Άνχαλτ.
Στη σκιά της περυσινής επίθεσης
Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο κρατίδιο, στο Μαγδεμβούργο, στις 20 Δεκεμβρίου 2024 ο Σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοζέν οδήγησε το αυτοκίνητό του κατευθείαν επάνω στο πλήθος που βρισκόταν στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300. Αυτές τις μέρες βρίσκεται μάλιστα σε εξέλιξη η δίκη του, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε ξεκαθαριστεί εάν η αγορά πρόκειται να λειτουργήσει φέτος.
«Παρακολουθώ πολύ στενά αυτήν τη συζήτηση. Ελπίζω ειλικρινά ότι θα βρεθεί λύση για το Μαγδεμβούργο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις της Γερμανίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει άμεση υποστήριξη. Αυτή είναι ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων του κρατιδίου», ξεκαθάρισε ο κ. Μερτς και επισήμανε ότι πρέπει να εφαρμοστούν ενιαία πρότυπα ασφάλειας για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη τη Γερμανία.
«Φυσικά, υποστηρίζουμε κάθε μορφή συντονισμού και εναρμόνισης των εννοιών ασφαλείας, επειδή έχουμε αυτό το πρόβλημα - της προστασίας των χριστουγεννιάτικων αγορών - σε όλα τα κρατίδια», διευκρίνισε ο καγκελάριος και επισήμανε ότι «μόνο με τη
στενότερη συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κρατιδίων και δήμων μπορούμε να οδηγηθούμε σε αξιόπιστα σχέδια ασφάλειας».
Η αγορά του Μαγδεμβούργο θα λειτουργήσει κανονικά
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ (CDU) δήλωσε αμέσως μετά ότι τα ζητήματα ασφάλειας έχουν διευθετηθεί και η αγορά στο Μαγδεμβούργο θα λειτουργήσει φέτος κανονικά. «Οι Χριστουγεννιάτικες αγορές είναι μέρος του πολιτισμού μας και πρέπει να παραμείνουν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ζωής», υπογράμμισε ο κ. Χάζελοφ.
