Στην Τουρκία αύριο ο Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ - Απούσα η Ρωσία
Το Κρεμλίνο εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη συμφωνία Ουκρανίας - Γαλλίας για τα Rafale
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σχεδιάζει να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία σε μια προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, «τουρκική πηγή ανέφερε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα επισκεφθεί επίσης την Τουρκία την Τετάρτη και θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συνομιλίες με τον Ζελένσκι». Στη συνάντηση αυτή δεν θα παραβρεθεί κανένας εκπρόσωπος της Ρωσίας, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Όχι, δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Τουρκία αύριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Προς το παρόν οι επαφές αυτές γίνονται χωρίς ρωσική συμμετοχή», σημείωσε. Ωστόσο ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Τουρκία για τα αποτελέσματα των συζητήσεων.
Όπως σημειώνει το Reuters, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο. Οι δύο πλευρές είχαν πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων στην Πόλη, που επέτρεψαν την ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων πολέμου και σορών πεσόντων στρατιωτών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια πρόοδος προς κατάπαυση του πυρός.
Ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Ισπανία σήμερα Τρίτη και αύριο θα μεταβεί στην Τουρκία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την κατάρτιση προτάσεων που θα παρουσιαστούν στους εταίρους της Ουκρανίας. Παράλληλα, τόνισε ότι το Κίεβο εργάζεται για την επανέναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.
Στο μεταξύ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση της Γαλλίας να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, κατηγορώντας το Παρίσι ότι «τροφοδοτεί» τον πόλεμο. «Το Παρίσι δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση στην ειρήνη, αλλά αντιθέτως τροφοδοτεί τα φιλοπολεμικά και μιλιταριστικά αισθήματα», τόνισε ο Πεσκόφ.
