Νετανιάχου: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα που ενέκρινε ο ΟΗΕ θα οδηγήσει σε ειρήνη και ευημερία
Νετανιάχου: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα που ενέκρινε ο ΟΗΕ θα οδηγήσει σε ειρήνη και ευημερία
Καλούμε τους γείτονές μας να ενωθούν μαζί μας για να διώξουμε τη Χαμάς από τη Γάζα, έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Την έγκριση που έδωσε χθες το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο σχέδιο των ΗΠΑ για τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, το οποίο προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα βοηθήσει να τερματιστεί η κυριαρχία της Χαμάς και να διευρυνθεί η ομαλοποίηση στην ευρύτερη περιοχή.
Σε μια αγγλόφωνη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X, ο Νετανιάχου επαινεί το σχέδιο του Τραμπ και την έγκρισή του από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι το πλαίσιο «θα οδηγήσει στην ειρήνη και την ευημερία, διότι επιμένει στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, τον αφοπλισμό και την αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας», το οποίο, «σύμφωνα με το όραμα του Προέδρου Τραμπ», θα «οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση του Ισραήλ και των γειτόνων του, καθώς και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ».
Ο Νετανιάχου προσθέτει ότι, σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, το Ισραήλ αναμένει να παραλάβει «χωρίς καθυστέρηση» τους υπόλοιπους τρεις νεκρούς ομήρους που βρίσκονται στη Γάζα και «να ξεκινήσει τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης και αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας και να τερματίσει την κυριαρχία της Χαμάς στην περιοχή».
«Η πρωτοποριακή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ θα βοηθήσει να οδηγήσει την περιοχή στην ειρήνη και την ευημερία και σε μια διαρκή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», γράφει ακόμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ο Νετανιάχου δήλωσε, επίσης, ότι «το Ισραήλ τείνει το χέρι της ειρήνης και της ευημερίας σε όλους τους γείτονές μας και τους καλεί να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με εμάς και να ενωθούν μαζί μας για την εκδίωξη της Χαμάς και των υποστηρικτών της από την περιοχή».
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Σε μια αγγλόφωνη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X, ο Νετανιάχου επαινεί το σχέδιο του Τραμπ και την έγκρισή του από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι το πλαίσιο «θα οδηγήσει στην ειρήνη και την ευημερία, διότι επιμένει στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, τον αφοπλισμό και την αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας», το οποίο, «σύμφωνα με το όραμα του Προέδρου Τραμπ», θα «οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση του Ισραήλ και των γειτόνων του, καθώς και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ».
The State of Israel and PM Netanyahu applaud President @realDonaldTrump and his tireless and devoted team. The courage and sacrifice of our brave soldiers, along with President Trump’s diplomatic efforts, helped bring home all of the living hostages and most of the deceased ones.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 18, 2025
Ο Νετανιάχου προσθέτει ότι, σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, το Ισραήλ αναμένει να παραλάβει «χωρίς καθυστέρηση» τους υπόλοιπους τρεις νεκρούς ομήρους που βρίσκονται στη Γάζα και «να ξεκινήσει τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης και αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας και να τερματίσει την κυριαρχία της Χαμάς στην περιοχή».
«Η πρωτοποριακή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ θα βοηθήσει να οδηγήσει την περιοχή στην ειρήνη και την ευημερία και σε μια διαρκή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», γράφει ακόμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ο Νετανιάχου δήλωσε, επίσης, ότι «το Ισραήλ τείνει το χέρι της ειρήνης και της ευημερίας σε όλους τους γείτονές μας και τους καλεί να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με εμάς και να ενωθούν μαζί μας για την εκδίωξη της Χαμάς και των υποστηρικτών της από την περιοχή».
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα