Τάνκερ που έπλεε σε διεθνή ύδατα κατέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης – Το πλήρωμα είναι ασφαλές
Το τάνκερ Talara με σημαία Νήσων Μάρσαλ μετέφερε φορτίο ντίζελ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη
Στην κατάληψη του δεξαμενόπλοιου Talara που έπλεε σε διεθνή ύδατα, προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, επικαλούμενοι παραβάσεις του φορτίου και προκαλώντας ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.
Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο κοντά στο λιμάνι Bandar Abbas του Ιράν, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης Columbia Shipmanagement.
Το Talara, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, μετέφερε φορτίο ντίζελ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη. Η επαφή με το πλοίο είχε διακοπεί στις 14 Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα κοντά στο Sharjah.
«Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και ελέγχονται. Το πλοίο είναι πλέον με ασφάλεια αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή του Bandar Abbas», δήλωσε η Columbia Shipmanagement. Το πλήρωμα αριθμεί 21 ναυτικούς.
Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ και πηγές ναυτικής ασφάλειας, οι ιρανικές δυνάμεις σταμάτησαν το δεξαμενόπλοιο και το οδήγησαν σε ιρανικά χωρικά ύδατα. Η Columbia Shipmanagement ανέφερε ότι συνεργάζεται με περιφερειακούς εταίρους για την άμεση επίλυση της κατάστασης και την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος.
Το Ιράν, μέσω των Φρουρών, έχει στο παρελθόν καταλάβει εμπορικά πλοία στον Κόλπο, επικαλούμενο παραβάσεις όπως λαθρεμπόριο, τεχνικές παρατυπίες ή νομικές διαφορές. Η τελευταία γνωστή θέση του Talara καταγράφηκε στις 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα πλοιοκτησίας του MarineTraffic.
🚨🇮🇷 BREAKING | IRAN SEIZES OIL TANKER IN THE STRAIT OF HORMUZ— Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) November 14, 2025
A Marshall Islands–flagged oil tanker sailing from the UAE to Singapore has been seized by Iranian forces in the Strait of Hormuz, according to U.S. officials.
The ship MT Talara was intercepted and redirected into… pic.twitter.com/QKMfw8xavB
