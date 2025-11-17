Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Αγνοούμενη 14χρονη βρέθηκε δολοφονημένη και κακοποιημένη σε τροχόσπιτο - Συνελήφθη 43χρονος στο Ιλινόι
Αγνοούμενη 14χρονη βρέθηκε δολοφονημένη και κακοποιημένη σε τροχόσπιτο - Συνελήφθη 43χρονος στο Ιλινόι
Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σεξουαλική κακοποίηση - Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για διάρρηξη, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού και βαριά σωματική βλάβη
Νεκρή σε τροχόσπιτο πίσω από το σπίτι της, βρέθηκε μία έφηβη που αγνοούνταν στο Ιλινόι. Οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η 14χρονη δολοφονήθηκε και προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου, Άρνολντ Ριβέρα.
Τα ίχνη της Κάιλι Τόμπερμαν χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής. Λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, η σορός της εντοπίστηκε στο τροχόσπιτο, σύμφωνα με την New York Post.
Η μητέρα της Κάιλι, Μέγκαν Ζέλερ, επιβεβαίωσε το θάνατο της κόρης της στο Facebook και υποστήριξε πως ο κηδεμόνας της Κάιλι δεν της επέτρεπε να δει τόσο την ίδια όσο και τις άλλες δύο κόρες της, ενώ επέκρινε την πρόνοια.
«Ήμουν νέα και ανόητη... Νόμιζα ότι μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον και τώρα το μωρό μου είναι ένας άγγελος. Δεν θα σκάσω ούτε θα σταματήσω μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στο παιδί μου!» έγραψε η Ζέλερ στο Facebook. «Το μωρό μου ήταν τόσο όμορφο, έξυπνο και στοργικό», πρόσθεσε η μητέρα.
Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν τα κορίτσια υιοθετήθηκαν επίσημα ή τέθηκαν υπό την επιμέλεια μελών της οικογένειας. Η μητέρα υποστήριξε ότι ένας άνδρας με το επίθετο Ριβέρα είναι θείος της αδικοχαμένης κόρης της, χωρίς να διευκρινίσει αν έχει συγγενική σχέση με τον άνδρα που συνελήφθη.
Ο 43χρονος Άρνολντ Ριβέρα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάρρηξη, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού και βαριά σωματική βλάβη. Τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σεξουαλική επίθεση. Ο Ριβέρα κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο.
Η 14χρονη ασχολούνταν με το ταε κβον ντο και ο σύλλογος Vandal του οποίου ήταν μέλος την αποχαιρέτισε μέσω των social media: «Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι χάσαμε μία από τις παλαιστριές μας, την Κάιλι Τόμπερμαν. Η ομάδα και η κοινότητά μας θρηνούν την απώλεια μιας τόσο γλυκιάς και λαμπρής νεαρής κοπέλας».
