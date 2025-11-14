Ιράν: Κάνουν προσευχές να βρέξει στην Τεχεράνη - Τα αποθέματα νερού στα φράγματα της πόλης έχουν πέσει στο 8%

Το Ιράν αντιμετωπίζει φέτος τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες - O πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκκενωθεί εάν δεν βρέξει έως τα τέλη του έτους