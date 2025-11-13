Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Βίντεο: Καβγάς και γροθιές σε εκδρομή στην Ταϊλάνδη, Βρετανός επιτέθηκε σε Άραβα επειδή έβαλε τα πόδια του δίπλα στο κεφάλι του
Ο νεαρός του ζήτησε να τα κατεβάσει αλλά ο άνδρας «απάντησε» γελώντας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς
Άγριος καβγάς σημειώθηκε σε μίνι βαν στην Ταϊλάνδη όταν Βρετανός τουρίστας επιτέθηκε με γροθιές σε έναν άνδρα επειδή έβαλε τα γυμνά του πόδια στο προσκέφαλο του καθίσματός του κατά τη διάρκεια εκδρομής με μίνι βαν.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Πουκέτ, με τον άνδρα να βάζει τα πόδια του κοντά στο κεφάλι του Βρετανού. Ο νεαρός του ζήτησε να τα κατεβάσει αλλά ο άνδρας «απάντησε» γελώντας και χλευάζοντάς τον, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ως αποτέλεσμα, ξέσπασε καβγάς με τον νεαρό να δίνει γροθιά και τον άνδρα να «απαντά» επιχειρώντας να τον χτυπήσει τον στο κεφάλι. Υπάλληλοι επενέβησαν και σταμάτησαν τον καβγά.
«Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο Άραβας τουρίστας έβαλε τα πόδια του στο κάθισμα ενός Βρετανού τουρίστα. Ο Βρετανός τουρίστας του είπε ήρεμα ότι αυτό ήταν ανάρμοστο, αλλά ο Άραβας τον χλεύασε, γέλασε και συμπεριφέρθηκε αγενώς απέναντί του. Ο Βρετανός πελάτης αντέδρασε, όπως φαίνεται στο βίντεο», δήλωσε ο ξεναγός που ήταν στην εκδρομή, Yutthachai Samee.
«Προσπαθήσαμε να τους σταματήσουμε, ενώ ο Άραβας πελάτης χρησιμοποιούσε το παπούτσι του για να αντισταθεί. Φαινόταν να πιστεύει πως ήταν σωστό να συμπεριφερθεί έτσι, επειδή οι Βρετανοί τουρίστες ήταν νεότεροι και ήταν μόνο δύο», συμπλήρωσε.
Μετά το περιστατικό, ο Άραβας τουρίστας ζήτησε να τον επιστρέψουν στο ξενοδοχείο του, ενώ η υπόλοιπη ομάδα συνέχισε την εκδρομή.
Ο Yutthachai περιέγραψε τον Βρετανό τουρίστα ως «ευγενικό και με καλούς τρόπους», ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από όλους «παρά το γεγονός ότι προκλήθηκε πρώτος». «Δεν θα είχε συμπεριφερθεί έτσι αν δεν ήταν σοβαρό το θέμα», πρόσθεσε.
