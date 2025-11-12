Φιντάν: Εμβάθυνση της συνεργασίας με την Αίγυπτο για μεταφορές, ενέργεια και υδρογονάνθρακες

σήμερα

Για τη Λιβύη, ο Αιγύπτιος υπουργός υπογράμμισε τη σημασία λύσης που σέβεται την κυριαρχία, θα δώσει τέλος στην διχοτόμηση, καθώς και την ανάγκη απομάκρυνσης ξένων δυνάμεων, μισθοφόρων και ομάδων από τη χώρα.Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν επίσης, προστασίας των αμάχων και απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ενότητα και ακεραιότητα του Σουδάν πρέπει να διαφυλαχθούν, τόνισαν Φιντάν και Αμπντελάτι, απορρίπτοντας σχέδια διαμελισμού της χώρας.Οι συνομιλίες επεκτάθηκαν και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κέρατος της Αφρικής, με έμφαση «στη σημασία της κοινής προσπάθειας για τη σταθερότητα» και στις απαραίτητες κινήσεις για την εδραίωση της ειρήνης, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο υπουργό.