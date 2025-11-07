Politico: Την μετά-Τραμπ εποχή σχεδιάζουν οι Ρεπουμπλικανοί - Ο Ρούμπιο στηρίζει Βανς για τις εκλογές του 2028

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα κατονομάσει τον Βανς και τον Ρούμπιο ως πιθανούς διαδόχους του - Εκτιμήσεις θέλουν τον Βανς να κατεβαίνει ως υποψήφιος πρόεδρος και ο Ρούμπιο ως αντιπρόεδρος το 2028