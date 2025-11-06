Αφγανιστάν: Η Καμπούλ κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ πως έσπασε την εκεχειρία και άνοιξε πυρ
Σύμφωνα με μάρτυρες, τα πυρά κράτησαν 10-15 λεπτά - Σήμερα επρόκειτο να συνεχιστούν στην Τουρκία οι διμερείς διαπραγματεύσεις με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ

Η Καμπούλ κατηγόρησε σήμερα το Πακιστάν ότι άνοιξε πυρ εναντίον αφγανικών θέσεων, παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει κηρυχθεί από τα μέσα Οκτωβρίου και η οποία συζητιέται σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, στην Τουρκία, με στόχο να μονιμοποιηθεί.

«Οι Πακιστανοί άνοιξαν πυρ, οι Ταλιμπάν δεν απάντησαν, για το καλό του Έθνους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αλί Μοχάμεντ Χακμάλ, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της επαρχίας Κανταχάρ. «Τώρα δεν υπάρχουν πλέον πυρά, όλα είναι υπό έλεγχο», πρόσθεσε.



Ο πακιστανικός στρατός που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο δεν απάντησε.

Μια αφγανική στρατιωτική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί γιατί δεν έχει την άδεια να μιλά στα μέσα ενημέρωσης, είπε ότι το Πακιστάν «χρησιμοποίησε ελαφρά και βαρέα όπλα και έπληξε αστικές ζώνες» αλλά οι Αφγανοί δεν απάντησαν «σεβόμενοι τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις».

Σύμφωνα με μάρτυρες, τα πυρά κράτησαν 10-15 λεπτά.



Σήμερα επρόκειτο να συνεχιστούν στην Τουρκία οι διμερείς διαπραγματεύσεις με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ και με την οποία μπήκε τέλος στις αιματηρές συγκρούσεις που κράτησαν μία εβδομάδα.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν η νέα συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη έχει ξεκινήσει, αφού και οι δύο πλευρές τηρούν σιγή.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 50 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 447 τραυματίστηκαν στην αφγανική πλευρά των συνόρων κατά την εβδομάδα των συγκρούσεων. Άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από εκρήξεις στην Καμπούλ. Ο πακιστανικός στρατός από την πλευρά του λέει ότι σκοτώθηκαν 23 στρατιώτες του και τραυματίστηκαν 29, χωρίς να αναφέρεται σε απώλειες μεταξύ των αμάχων.


