ΕΕ για Shein: Οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν πρέπει να επιτρέπουν την πορνογραφία ούτε τα όπλα
ΕΕ για Shein: Οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν πρέπει να επιτρέπουν την πορνογραφία ούτε τα όπλα

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά της Επιτροπής

ΕΕ για Shein: Οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν πρέπει να επιτρέπουν την πορνογραφία ούτε τα όπλα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεννόηση με τις γαλλικές Αρχές, καθώς και με την κινεζική πλατφόρμα Shein, μετά από επίσημη καταγγελία της Γαλλίας για την παρουσία πορνογραφικού περιεχομένου και πωλήσεων όπλων στην πλατφόρμα της εταιρείας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΕΕ, η Επιτροπή έχει λάβει την επιστολή της Γαλλίας, η οποία ζητά άμεση δράση, και επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι η παραβίαση αυτών των κανονισμών μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και κανόνων. Ωστόσο, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αντίστοιχες ανησυχίες από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, ενώ η Επιτροπή δεν σκοπεύει να αναστείλει καμία πλατφόρμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

