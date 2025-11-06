Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Γερμανός νοσηλευτής καταδικάστηκε σε ισόβια για τις δολοφονίες 10 ασθενών - Τους σκότωνε για να γλιτώσει... δουλειά
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο άντρας, έριξε φάρμακα ή ηρεμιστικά στους ηλικιωμένους ασθενείς του, προκειμένου να μειώσει τον φόρτο εργασίας του κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών
Ένας νοσηλευτής παρηγορητικής φροντίδας στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού βρέθηκε ένοχος για τη δολοφονία 10 ασθενών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 27.
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο άντρας, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, έριξε φάρμακα ή ηρεμιστικά στους ηλικιωμένους ασθενείς του, προκειμένου να μειώσει τον φόρτο εργασίας του κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών.
Σύμφωνα με το BBC, τα εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Μαΐου 2024 σε νοσοκομείο στην πόλη Wuerselen, στη δυτική Γερμανία. Οι ανακριτές εξετάζουν άλλες ύποπτες υποθέσεις. Σύμφωνα με το AFP, ο άντρας εργαζόταν στο νοσοκομείο του Wuerselen από το 2020, αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του ως επαγγελματίας νοσηλευτής το 2007.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν στο δικαστήριο του Άαχεν ότι ο κατηγορούμενος εμφάνιζε «εκνευρισμό» και έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι σε ασθενείς που χρειαζόταν υψηλότερο επίπεδο φροντίδας. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο άντρας χορηγούσε στους ασθενείς μεγάλες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης, ενός ηρεμιστικού, για να μειώσει τον φόρτο εργασίας του κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.
Ο νοσηλευτής συνελήφθη το 2024. Στην απόφαση για την ισόβια κάθειρξη, το δικαστήριο δήλωσε ότι τα εγκλήματά του είχαν «ιδιαίτερη βαρύτητα», γεγονός που θα του απαγορεύσει την πρόωρη αποφυλάκιση μετά από 15 χρόνια. Θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν στο AFP ότι πραγματοποιούνται εκταφές για την αναγνώριση άλλων πιθανών θυμάτων, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα δίκη.
