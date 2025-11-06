Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Νεκρή η Βραζιλιάνα influencer που έκανε πλαστικές για να μοιάσει στην Barbie - Είχε κάνει 27 επεμβάσεις
Νεκρή η Βραζιλιάνα influencer που έκανε πλαστικές για να μοιάσει στην Barbie - Είχε κάνει 27 επεμβάσεις
Η influencer πέρασε το βράδυ του θανάτου της με έναν 51χρονο δικηγόρο σε μεζονέτα - Ο ίδιος κατέθεσε ότι την είχε καλέσει για «σεξουαλικές υπηρεσίες»
Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος της γνωστής influencer Bárbara Jankavski, η οποία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Boneca Desumana» – στα ελληνικά «Ανθρώπινη κούκλα». Η 31χρονη, γνωστή στο κοινό και ως «ανθρώπινη Barbie», βρέθηκε νεκρή στις 2 Νοεμβρίου, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.
Η Jankavski είχε αποκτήσει πάνω από 55.000 ακολούθους στο Instagram και περισσότερους από 340.000 στο TikTok, όπου μοιραζόταν στιγμές από τη ζωή της και τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες υποβαλλόταν – ανάμεσά τους και ένα λίφτινγκ που είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο.
Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που επικαλείται το CNN Brasil, η influencer πέρασε το βράδυ του θανάτου της με τον 51χρονο δικηγόρο Renato Campos Pinto de Vitto σε μεζονέτα, ο οποίος κατέθεσε ότι την είχε καλέσει για «σεξουαλικές υπηρεσίες». Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους έκαναν και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Όπως κατέθεσε στις Αρχές, όταν αντιλήφθηκε ότι η Jankavski δεν είχε αισθήσεις μετά τον ύπνο, κάλεσε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και προσπάθησε να την επαναφέρει για εννέα λεπτά, πριν φτάσουν οι γιατροί και διαπιστώσουν τον θάνατό της.
Η αστυνομία του Σάο Πάολο ανέφερε ότι το σώμα της εντοπίστηκε φορώντας μόνο εσώρουχα, με εμφανές τραύμα στο αριστερό μάτι και σημάδια στην πλάτη. Σύμφωνα με φίλη της, η κάκωση στο πρόσωπο οφειλόταν σε παλαιότερη πτώση.
Οι Αρχές έχουν διατάξει ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές αναλύσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ η υπόθεση έχει καταγραφεί ως «ύποπτη».
Η Jankavski είχε σταματήσει να ενημερώνει τους λογαριασμούς της εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Το τελευταίο της βίντεο είχε δημοσιευθεί την 1η Οκτωβρίου, μαζί με άλλη γνωστή influencer. Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, οι θαυμαστές της γράφουν συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού.
Η Jankavski είχε αποκτήσει πάνω από 55.000 ακολούθους στο Instagram και περισσότερους από 340.000 στο TikTok, όπου μοιραζόταν στιγμές από τη ζωή της και τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες υποβαλλόταν – ανάμεσά τους και ένα λίφτινγκ που είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο.
Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που επικαλείται το CNN Brasil, η influencer πέρασε το βράδυ του θανάτου της με τον 51χρονο δικηγόρο Renato Campos Pinto de Vitto σε μεζονέτα, ο οποίος κατέθεσε ότι την είχε καλέσει για «σεξουαλικές υπηρεσίες». Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους έκαναν και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Όπως κατέθεσε στις Αρχές, όταν αντιλήφθηκε ότι η Jankavski δεν είχε αισθήσεις μετά τον ύπνο, κάλεσε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και προσπάθησε να την επαναφέρει για εννέα λεπτά, πριν φτάσουν οι γιατροί και διαπιστώσουν τον θάνατό της.
Η αστυνομία του Σάο Πάολο ανέφερε ότι το σώμα της εντοπίστηκε φορώντας μόνο εσώρουχα, με εμφανές τραύμα στο αριστερό μάτι και σημάδια στην πλάτη. Σύμφωνα με φίλη της, η κάκωση στο πρόσωπο οφειλόταν σε παλαιότερη πτώση.
Οι Αρχές έχουν διατάξει ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές αναλύσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ η υπόθεση έχει καταγραφεί ως «ύποπτη».
Η Jankavski είχε σταματήσει να ενημερώνει τους λογαριασμούς της εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Το τελευταίο της βίντεο είχε δημοσιευθεί την 1η Οκτωβρίου, μαζί με άλλη γνωστή influencer. Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, οι θαυμαστές της γράφουν συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού.
Ειδήσεις σήμερα:
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα