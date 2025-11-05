Μαμντάνι: Στήριξη στους Εβραίους της Νέας Υόρκης και «ανοιχτή πόρτα» για διάλογο με τον Τραμπ
Μαμντάνι: Στήριξη στους Εβραίους της Νέας Υόρκης και «ανοιχτή πόρτα» για διάλογο με τον Τραμπ
Τόνισε ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει επικοινωνήσει για συγχαρητήρια μετά την εκλογή του, αλλά επανέλαβε το ενδιαφέρον του για μια συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δεσμεύτηκε να σταθεί δίπλα στους Εβραίους Νεοϋορκέζους στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και να εργαστεί για την επίλυση των κρίσεων που αντιμετωπίζει η πόλη. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας τη στάση του Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ο Μαμντάνι, σημείωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Εβραίους ηγέτες της πόλης, ανεξαρτήτως του αν είναι εκλεγμένοι αξιωματούχοι, ραβίνοι ή ηγέτες της κοινότητας.
Όταν ρωτήθηκε πώς σκοπεύει να ισορροπήσει την καταπολέμηση των απειλών του Τραμπ κατά της πόλης, όπως η απειλή αφαίρεσης ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, με την εκπλήρωση των δικών του προεκλογικών υποσχέσεων για τη Νέα Υόρκη, υπογράμμισε ότι η πόλη αντιμετωπίζει «δύο κρίσεις αυτή τη στιγμή – μια αυταρχική κυβέρνηση και μια κρίση προσβασιμότητας».
«Και θα είναι δική μου δουλειά να ανταποκριθώ και στις δύο. Θα είναι δική μου δουλειά να υπερασπιστώ την πόλη και να εξασφαλίσω ότι δεν θα βλέπουμε την Ουάσινγκτον ως την αιτία όλων των προβλημάτων εδώ στη Νέα Υόρκη» είπε.
Ανέφερε επίσης ότι ορισμένα από τα προβλήματα της Νέας Υόρκης προϋπήρχαν της κυβέρνησης Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα στηριχθεί στην ομάδα μεταβατικής διοίκησης που ανακοίνωσε, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες και έχει «ένα αποδεδειγμένο ιστορικό στο χειρισμό πολλαπλών κρίσεων ταυτόχρονα».
Ο Μαμντάνι σημείωσε ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει επικοινωνήσει για συγχαρητήρια μετά την εκλογή του, αλλά επανέλαβε το ενδιαφέρον του για μια συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Παράλληλα, είπε ότι δεν πρόκειται να «μασήσει τα λόγια του» όταν πρόκειται για τον Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να περιγράφει τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου όπως είναι, αφήνοντας ωστόσο «μια πόρτα ανοιχτή για συζήτηση».
