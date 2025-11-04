Αυτοκτόνησε 15χρονος επειδή του έκαναν bullying σε γυμνάσιο της Βρετανίας

Ο Τζακ Άλοτ βρέθηκε νεκρός από τους γονείς του στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Μπάρνσλυ - Σύμφωνα με τη μητέρα του, είχε γίνει στόχος στο γυμνάσιο «επειδή ήταν πολύ καλός»