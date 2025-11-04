Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Αυτοκτόνησε 15χρονος επειδή του έκαναν bullying σε γυμνάσιο της Βρετανίας
Αυτοκτόνησε 15χρονος επειδή του έκαναν bullying σε γυμνάσιο της Βρετανίας
Ο Τζακ Άλοτ βρέθηκε νεκρός από τους γονείς του στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Μπάρνσλυ - Σύμφωνα με τη μητέρα του, είχε γίνει στόχος στο γυμνάσιο «επειδή ήταν πολύ καλός»
Ένας 15χρονος αυτοκτόνησε μετά από bullying που δεχόταν στο σχολείο από φίλους του, στη Βρετανία.
Ο Τζακ Άλοτ βρέθηκε νεκρός από τους γονείς του στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Μπάρνσλυ τον Ιανουάριο, μετά από εβδομάδες βασανιστηρίων από παρέα παιδιών στο γυμνάσιο. Σύμφωνα με την Daily Mail, το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση ήταν πως ο έφηβος έδωσε τέλος στη ζωή του μη μπορώντας να διαχειριστεί το bullying.
Πριν δώσει τέλος στη ζωή του, ο 15χρονος είχε πει στη μητέρα του, Σάρα Ρίτσαρντσον, ότι τον «ενοχλούσαν» οι «υποτιθέμενοι φίλοι» του στο γυμνάσιο. Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο του Σέφιλντ ότι ο Τζακ είχε γίνει στόχος «επειδή ήταν πολύ καλός». Η μητέρα είπε πως εντόπισε και σημείωμα που είχε αφήσει ο 15χρονος με αποτέλεσμα να καταλάβει από τότε τι είχε συμβεί.
Η οικογένεια διατηρεί μία φάρμα και εκεί ο 15χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
«Ήταν ένα τόσο χαρούμενο, καλό, στοργικό και γενναιόδωρο αγόρι. Ήταν τόσο καλός και ακριβώς επειδή ήταν τόσο καλός, έγινε στόχος», είπε η Σάρα στις Αρχές, σύμφωνα με το YorkshireLive. «Ήταν όμορφος, ευαίσθητος, γενναιόδωρος. Αγαπούσε τα ζώα του. Ήταν ο νούμερο ένα μου», πρόσθεσε.
Η κηδεία του Τζακ είχε γίνει στις 28 Φεβρουαρίου και τότε τον τίμησε και μια πομπή από σχεδόν 100 τρακτέρ , η οποία «παρέλυσε το Μπάρνσλυ».
Η ομάδα Tractor Lads Around Penistone συγκεντρώνει χρήματα για το Bee Kind for Honey, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την πρόληψη της αυτοκτονίας των νέων στο Μπάρνσλυ, κάνοντας μια χριστουγεννιάτικη διαδρομή με τρακτέρ μέσα στον Νοέμβριο.
«Αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε μια οικογένεια από το να περάσει αυτό που πέρασε η οικογένεια του Τζακ, θα έχουμε επιτύχει αυτό που θέλουμε», δήλωσε ο Άντι Λούκας, μέλος της ομάδας Tractor Lads Around Penistone.
Ο Τζακ Άλοτ βρέθηκε νεκρός από τους γονείς του στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Μπάρνσλυ τον Ιανουάριο, μετά από εβδομάδες βασανιστηρίων από παρέα παιδιών στο γυμνάσιο. Σύμφωνα με την Daily Mail, το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση ήταν πως ο έφηβος έδωσε τέλος στη ζωή του μη μπορώντας να διαχειριστεί το bullying.
Πριν δώσει τέλος στη ζωή του, ο 15χρονος είχε πει στη μητέρα του, Σάρα Ρίτσαρντσον, ότι τον «ενοχλούσαν» οι «υποτιθέμενοι φίλοι» του στο γυμνάσιο. Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο του Σέφιλντ ότι ο Τζακ είχε γίνει στόχος «επειδή ήταν πολύ καλός». Η μητέρα είπε πως εντόπισε και σημείωμα που είχε αφήσει ο 15χρονος με αποτέλεσμα να καταλάβει από τότε τι είχε συμβεί.
Η οικογένεια διατηρεί μία φάρμα και εκεί ο 15χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
«Ήταν ένα τόσο χαρούμενο, καλό, στοργικό και γενναιόδωρο αγόρι. Ήταν τόσο καλός και ακριβώς επειδή ήταν τόσο καλός, έγινε στόχος», είπε η Σάρα στις Αρχές, σύμφωνα με το YorkshireLive. «Ήταν όμορφος, ευαίσθητος, γενναιόδωρος. Αγαπούσε τα ζώα του. Ήταν ο νούμερο ένα μου», πρόσθεσε.
Η κηδεία του Τζακ είχε γίνει στις 28 Φεβρουαρίου και τότε τον τίμησε και μια πομπή από σχεδόν 100 τρακτέρ , η οποία «παρέλυσε το Μπάρνσλυ».
Η ομάδα Tractor Lads Around Penistone συγκεντρώνει χρήματα για το Bee Kind for Honey, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την πρόληψη της αυτοκτονίας των νέων στο Μπάρνσλυ, κάνοντας μια χριστουγεννιάτικη διαδρομή με τρακτέρ μέσα στον Νοέμβριο.
«Αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε μια οικογένεια από το να περάσει αυτό που πέρασε η οικογένεια του Τζακ, θα έχουμε επιτύχει αυτό που θέλουμε», δήλωσε ο Άντι Λούκας, μέλος της ομάδας Tractor Lads Around Penistone.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Δείτε φωτογραφίες
Με ανιχνευτή μετάλλων η είσοδος στην εκκλησία για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Αστυνομία παντού και έρευνες με σκύλους
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα