Ο Τραμπ υπερασπίζεται τον Νετανιάχου, απειλεί τη Χαμάς και ανακοινώνει δοκιμές πυρηνικών όπλων

Η εκεχειρία στη Γάζα δεν είναι εύθραυστη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία που διαμεσολάβησε στη Γάζα «δεν είναι εύθραυστη» και τόνισε πως η Χαμάς θα «εξοντωθεί» εάν δεν αφοπλιστεί.

«Δεν είναι εύθραυστη. Είναι πολύ σταθερή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην εκπομπή «60 Minutes». «Η Χαμάς μπορεί να εξουδετερωθεί αμέσως αν δεν συμπεριφερθεί όπως πρέπει».





Σε ερώτηση για το πώς θα πετύχει τον αφοπλισμό της οργάνωσης, απάντησε: «Αν θέλω να αφοπλιστούν, θα το πετύχω πολύ γρήγορα. Θα εξοντωθούν».

Παρότι το 20-σημείο σχέδιό του προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, η συμφωνία που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 9 Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς περιορίστηκε στην αρχική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και στην ανθρωπιστική βοήθεια.





Εμπλοκή στη δίκη του Νετανιάχου και πίεση για την εκεχειρία



Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι άσκησε πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ,



Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «εμπλακούν» στη δίκη του Νετανιάχου, δηλώνοντας: «Θα τον βοηθήσουμε λίγο, γιατί θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται πολύ άδικα».







Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «πρωθυπουργό του πολέμου» και δήλωσε ότι «έκανε εξαιρετική δουλειά υπό δύσκολες συνθήκες».





Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι άσκησε πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου , για την επίτευξη της εκεχειρίας στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός ηγέτης «χρειάστηκε καθοδήγηση» για να συμφωνήσει.Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «εμπλακούν» στη δίκη του Νετανιάχου, δηλώνοντας: «Θα τον βοηθήσουμε λίγο, γιατί θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται πολύ άδικα».Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «πρωθυπουργό του πολέμου» και δήλωσε ότι «έκανε εξαιρετική δουλειά υπό δύσκολες συνθήκες».

Αμφισβήτηση προς τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για το παλαιστινιακό κράτος



Ο Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, «δεν είναι σοβαρός» όταν συνδέει την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ με τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. «Πιστεύω ότι θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανεξαρτήτως της λύσης δύο κρατών», είπε, προσθέτοντας ότι «η απειλή ενός πυρηνικού Ιράν» είναι ο κύριος λόγος που πολλές αραβικές χώρες διστάζουν να προχωρήσουν.







Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που ο Τραμπ είχε αμφισβητήσει την ειλικρίνεια του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας είχε εκδώσει ανακοίνωση διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο.







Κλείσιμο

Εσωτερική πολιτική: Μετανάστευση και οικονομία



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης «έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις» και ότι οι παράτυποι μετανάστες «πρέπει να επιστρέψουν νόμιμα, υπό όρους».



Αναφερόμενος στην οικονομία, υπερασπίστηκε την πολιτική των δασμών και ισχυρίστηκε ότι «χάρη σε αυτήν, τα συνταξιοδοτικά επενδυτικά προγράμματα και τα χρηματιστήρια βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά».







Σχόλια για Ουκρανία και εσωτερική ασφάλεια



Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει» αν ήταν ακόμη στην εξουσία.



«Κληρονόμησα αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο», είπε ο Τραμπ για την Ουκρανία, αποκαλώντας τον «πόλεμο του Τζο Μπάιντεν, όχι δικό μου».









Επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικαλεστεί τον νόμο περί εξεγέρσεων για την αποκατάσταση της τάξης σε αμερικανικές πόλεις.



«Αν χρειαστεί, θα στείλω στρατό, πεζοναύτες, ό,τι απαιτείται», είπε χαρακτηριστικά.







«Ο Σι Τζινπίνγκ μου υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτεθεί στην Ταϊβάν»