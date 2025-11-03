Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί πως το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα πλησιάζει στο τέλος του
Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί πως το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα πλησιάζει στο τέλος του
«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες»
Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω» στην ερώτηση αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας «είναι μετρημένες», μοιάζοντας την ίδια στιγμή να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο πολέμου με το κράτος της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που μεταδόθηκε χθες Κυριακή.
«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του προέδρου Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».
Νωρίτερα, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω».
Εκστρατεία αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αύξησε κατακόρυφα τις εντάσεις με κράτη της περιοχής, ιδίως με τη Βενεζουέλα.
Τα δεκαέξι πλήγματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους. Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ πυρός στην περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Grand Egyptian Museum: Τα ελληνικά μυστικά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - 30.000 εκθέματα, selfie με τον Ραμσή, κροκόδειλος-μούμια και η καρδιά του Τουταγχαμών
«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του προέδρου Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».
CBS: Are Maduro's days as Venezuela’s president numbered?— Rapid Report (@RapidReport2025) November 3, 2025
TRUMP: I would say yeah
CBS: And are you doing land strikes on Venezuela?
TRUMP: I don't tell you that. I'm not saying it's true, or untrue. I don't talk to a reporter about if I'm gonna strike! https://t.co/1cyKrrEoCK pic.twitter.com/A9BkTg75n0
Νωρίτερα, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω».
#BREAKING: President Trump says US is not going to war against Venezuela— Rapid Report (@RapidReport2025) November 3, 2025
CBS: Are we going to war against Venezuela?
TRUMP: I doubt it. I don’t think so pic.twitter.com/JfVNtTn3HQ
Εκστρατεία αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αύξησε κατακόρυφα τις εντάσεις με κράτη της περιοχής, ιδίως με τη Βενεζουέλα.
Τα δεκαέξι πλήγματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους. Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ πυρός στην περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολιτικοί και επιχειρηματίες, στον Αργυρό - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Grand Egyptian Museum: Τα ελληνικά μυστικά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - 30.000 εκθέματα, selfie με τον Ραμσή, κροκόδειλος-μούμια και η καρδιά του Τουταγχαμών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα