Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί πως το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα πλησιάζει στο τέλος του
Ντόναλντ Τραμπ Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί πως το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα πλησιάζει στο τέλος του

«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του  Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες»

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί πως το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα πλησιάζει στο τέλος του
Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω» στην ερώτηση αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας «είναι μετρημένες», μοιάζοντας την ίδια στιγμή να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο πολέμου με το κράτος της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που μεταδόθηκε χθες Κυριακή.

«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του προέδρου Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».



Νωρίτερα, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω».



Εκστρατεία αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αύξησε κατακόρυφα τις εντάσεις με κράτη της περιοχής, ιδίως με τη Βενεζουέλα.

Τα δεκαέξι πλήγματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους. Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ πυρός στην περιοχή.

